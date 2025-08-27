Ναύπακτος: Καταφύγιο σκαφών στη Βαρειά η πρόταση στη «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού»

Καταφύγιο σκαφών προτείνεται για κατασκευή στη Βαρειά Ναυπάκτου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ένα έργο που θα αποσυμφορήσει τον ιστορικό λιμένα και εντάσσεται στη «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού» Αιτωλοακαρνανίας μέσω ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Το έργο που αφορά την «κατασκευή λιμενικής εγκατάστασης στη Βαρειά για την αποσυμφόρηση και ανάδειξη του ιστορικού λιμένα της Ναυπάκτου» θα είναι το πρώτο έργο που θα υποβάλλει ο Δήμος Ναυπακτίας για ένταξη στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο θα έχει προϋπολογισμό 4.216.000 ευρώ και αφορά την κατασκευή νέας λιμενικής εγκατάστασης μικτής χρήσης για την εξυπηρέτηση αλιευτικών και λοιπών σκαφών, με συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων περί τα 157μ. Ο λιμένας προβλέπεται να έχει δυναμικότητα 17 σκαφών, μήκους έως 15 μέτρων. Το έργο εκτελείται νοτιοδυτικά της πόλης της Ναύπακτου, εντός του ομώνυμου όρμου και συγκεκριμένα στη θέση «Βαρειά», περιοχή που είναι γνωστή, ως πίσω από τις νεροτσουλήθρες, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το λιμάνι της Ναυπάκτου.

Υπενθυμίζεται ότι το καταφύγιο σκαφών στη Βαρειά είχε προταθεί τα προηγούμενα χρόνια όταν είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1,9 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος INTERRΕG, ωστόσο επειδή υπήρξαν προβλήματα με την ωριμότητα του έργου, για να μη χαθεί η χρηματοδότηση από το INTERRΕG, με παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που είχε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, αποφασίστηκε να προχωρήσει η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Ναυπάκτου που περιλάμβανε έργα αστικής ανάπλασης, πρασίνου κτλ.

Για την υποβολή της πρότασης στο ΕΣΠΑ ο Δήμος Ναυπακτίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχώρησαν ήδη σε μεταξύ τους προγραμματική σύμβαση, δεδομένου ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν έχει την διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.

Σκοπός του έργου είναι αποσυμφόρηση και η ανάδειξη του ιστορικού λιμένα της Ναύπακτου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια ικανοποιητική υποδομή για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, μέσω ενός έργου αρμονικά ενταγμένου στο φυσικό περιβάλλον της Ναυπάκτου. Η ανάδειξη του κορυφαίου ιστορικά και πλέον αναγνωρίσιμου μνημείου της πόλη της Ναύπακτου που συμπεριλαμβάνεται στις πολιτιστικές διαδρομές εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού , ξεκίνησε με την Στερέωση και αποκατάσταση κεντρικού τμήματος του Ενετικού Λιμένα Ναυπάκτου» έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Η περιοχή της Ναυπάκτου δεν συμπεριλαμβάνεται ως προορισμός στο πρόγραμμα των επισκέψεων των διερχόμενων σκαφών αναψυχής λόγω των πρακτικά ανύπαρκτων υποδομών. Αποτέλεσμα της ελλιπούς υποδομής είναι σημαντικός αριθμός τουριστικών σκαφών, μη έχοντας την δυνατότητα ελλιμενισμού και ανεφοδιασμού να απομακρύνεται από τη Ναύπακτο προς άλλους προορισμούς. Η δημιουργία λιμενικής εγκατάστασης εξυπηρέτησης σκαφών στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου, έχει ως επιπλέον στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής με την κατασκευή ενός σύγχρονου καταφυγίου , προκειμένου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, να αναβαθμίσει τη Ναύπακτο, ως πόλο έλξης θαλάσσιου τουρισμού. Με τη δημιουργία της λιμενικής εγκατάστασης τουριστικών σκαφών, η Ναύπακτος θα είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν στην περιοχή.

Με δεδομένη δε τη συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό και κυρίως από τον θαλάσσιο τουρισμό, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία της λιμενικής εγκατάστασης για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτ ερης περιοχής – πετυχαίνοντας τον αρχικό στόχο που είναι η αποσυμφόρηση και η ανάδειξη του ιστορικού λιμένα της Ναύπακτου .

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»