Ναύπακτος - Η Ναυμαχία ζωντανεύει: Εγκαινιάστηκε η αίθουσα ψηφιακής αναπαράστασης στο Ξενία

Εγκαινιάστηκε η αίθουσα ψηφιακής αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, στο Ξενία προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία που ζωντανεύει τα γεγονότα του 1571. Μέσα από σύγχρονα ψηφιακά μέσα, προβολές και ήχο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να «ταξιδέψουν» στο 1571, τη χρονιά που δόθηκε η εμβληματική ναυμαχία μεταξύ της Ιεράς Συμμαχίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης αναφέρει:

Στο Ξενία της Ναυπάκτου, ο Δήμος Ναυπακτίας εγκαινίασε την Αίθουσα Ψηφιακής Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Μέσα από εντυπωσιακές ψηφιακές προβολές, διαδραστικά μέσα και ήχο που «ζωντανεύει» τα γεγονότα, οι επισκέπτες μεταφέρονται στο 1571, τη στιγμή που γράφτηκε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της παγκόσμιας ιστορίας.

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση — είναι σύμβολο ενότητας, θάρρους και ελευθερίας, που συνεχίζει να εμπνέει μέχρι σήμερα.