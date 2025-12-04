Ναύπακτος: Γιατί απορρίφθηκε η δωρεά οχήματος στο «Βοήθεια στο Σπίτι»;

Αντιδράσεις προκάλεσε στη Ναύπακτο η απόρριψη της δωρεάς οχήματος για το «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως έκανε γνωστό η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος, κ. Μαρίνα Ρίσβα Πατακοπούλου.

Όπως είναι γνωστό, η κ. Μαρίνα Ρισβά Πατακοπούλου το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσε να αναβαθμίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις δομές Πρόνοιας του Δήμου αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες που χρίζουν βοήθειας.

Για το λόγο αυτό και επειδή δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα για την επίτευξη αυτών των προσπαθειών, κατάφερε να εξασφαλίσει μια δωρεά ενός επιβατηγού οχήματος για τις ανάγκες των Δομών πρόνοιας. Παρόλα αυτά, στην Δημοτική Επιτροπή ο Δήμαρχος Βασίλης Γκίζας απέρριψε την δωρεά. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ίδια η κ. Ρισβά αναφέρει τα εξής: «Πριν την παραίτησή μου από Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, υπέβαλα επίσημα αίτημα δωρεάς ενός πλήρως λειτουργικού οχήματος για τις ανάγκες της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» ανάγκη που γνώριζα από πρώτο χέρι.

Με γραπτή απάντηση του Διευθυντή Κοινωνικής Υπηρεσίας: τα τελευταία 2 χρόνια ζητήθηκε για πάνω από 40 φορές αυτοκίνητο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι.

Το συγκεκριμένο όχημα που είχε δοθεί στην Πρόνοια, παρουσίασε βλάβη που έθεσε σε κίνδυνο εργαζόμενους, στην περιοχή της Χάλκειας. Οι ηλικιωμένοι έμειναν χωρίς υποστήριξη για περίπου μία εβδομάδα.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ

Όχημα OPEL CORSA: Άριστη μηχανική κατάσταση

Επίσημους τεχνικός έλεγχος

Πρόσφατο ΚΤΕΟ

Κλιματισμός

Ηλεκτρικά παράθυρα – κεντρικό κλείδωμα

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με πρόταση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής: Δεν έγινε αποδεκτή η δωρεά με αιτιολογία:

Μόνο αερόσακος οδηγού

Απουσία ABS

παλαιότητα

Την ίδια στιγμή, οχήματα ίδιας ή και χειρότερης προδιαγραφής εξακολουθούν να κυκλοφορούν στον στόλο του Δήμου.

Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ

Η δωρεά έγινε πριν την παραίτησή μου, ενώ υπηρετούσα στο χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Πολιτικής. Προήλθε από πραγματική ευαισθησία και καθημερινή γνώση της δομής. Μετά την καθυστέρηση, την αναβολή και την τελική απόρριψη, δηλώνω δημόσια ότι: Η πρόθεση δωρεάς παύει να ισχύει.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Όταν υπάρχει ανάγκη, όταν υπάρχει λύση, και η λύση απορρίπτεται… τι πραγματικά προτάσσεται ως προτεραιότητα; Αφήνω την απάντηση στην κοινωνία της Ναυπακτίας.

Ρισβά Πατακοπούλου Μαρίνα, Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος – Πρώην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ναυπακτίας

ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ