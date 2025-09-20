Ναύπακτος: Επανέναρξη εργασιών για την αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα στην οδό Αθανασιάδη Νόβα

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 επανεκκινούν οι εργασίες αντικατάστασης του αμιαντοσωλήνα στην οδό Αθανασιάδη Νόβα (Μεσολογγίου), στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης της πόλης.

Για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, θα ισχύσουν προσωρινές ρυθμίσεις κατά μήκος του τμήματος από τη συμβολή με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως τη συμβολή με την οδό Ασημακοπούλου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ και στις δύο κατευθύνσεις της Αθανασιάδη Νόβα, με χρήση φωτεινού σηματοδότη και ειδική σήμανση, ενώ ειδική προειδοποιητική σήμανση θα υπάρχει και στις κάθετες οδούς.

Οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να συμμορφώνονται πλήρως με τις ενδείξεις του φωτεινού σηματοδότη και των πληροφοριακών πινακίδων. Παράλληλα, οι πεζοί παρακαλούνται να χρησιμοποιούν μόνο τα προβλεπόμενα σημεία διέλευσης και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, προϋπολογισμού 530.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προβλέπει την αντικατάσταση των παλαιών αμιαντοσωλήνων με νέο, σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης κατά μήκος της οδού Αθανασιάδη Νόβα.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία όλων για την προσωρινή όχληση, υπογραμμίζοντας ότι το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης.