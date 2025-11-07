Ναύπακτος: Έλαμψε στο Ενετικό Λιμάνι – Άναψε ο σύγχρονος φωτισμός LED στο ιστορικό μνημείο

Μια νέα, εντυπωσιακή εικόνα απέκτησε το Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου, καθώς άναψε ο νέος φωτισμός τεχνολογίας LED στον πεζόδρομο, που αναδεικνύει το ιστορικό μνημείο.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ την επίβλεψη είχε η Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων του ΥΠ.ΠΟ. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου για τη συντήρηση και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων με σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

Ο νέος φωτισμός LED προσφέρει ομοιόμορφο φως, το οποίο αναδεικνύει τις πέτρινες επιφάνειες των ενετικών τειχών, το χαρακτηριστικό λιμανάκι με τους πύργους και τη θαλάσσια είσοδο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μαγευτική που συνδυάζει τον ρομαντισμό με τη διακριτική πολυτέλεια.

Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση, το έργο συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βιώσιμη διαχείριση του δημόσιου φωτισμού, προσφέροντας παράλληλα ασφάλεια και άνεση σε κατοίκους και επισκέπτες που απολαμβάνουν τη βραδινή βόλτα τους γύρω από το λιμάνι.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί ένα ακόμη βήμα ανανέωσης του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου, ενισχύοντας τον πολιτιστικό και τουριστικό χαρακτήρα της πόλης.

Ο νυχτερινός περίπατος στο Ενετικό Λιμάνι αποκτά πλέον μια νέα διάσταση, καθώς ο φωτισμός αναδεικνύει κάθε πεζοπορικού μέτρου στην καρδιά του λιμανιού,προσφέροντας κάθε λεπτομέρεια, κάθε ίχνος ιστορίας που κουβαλά αυτό το σπουδαίο μνημείο.

Μια παρέμβαση διακριτική αλλά ουσιαστική, που φωτίζει το παρελθόν με τα φως του μέλλοντος.

