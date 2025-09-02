Ναύπακτος: Εγκαίνια στο Γηροκομείο «Ενήλιον» - Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος

Τα εγκαίνια και ο Αγιασμός της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ενήλιον» που στεγάζεται στο κτήριο του Ιδρύματος Μ.Ο.Φ.Η Γεωργίου Καπορδέλη-Ιωάννου Ξύκη, στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης, τον Αγιασμό τέλεσε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, παρουσία του ιδιοκτήτη της εταιρείας «Ενήλιον» κ. Νικολάου Τάτση, των Βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάση Παπαθανάση και κ. Μίλτου Ζαμπάρα, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστου Παΐσιου, του Δημάρχου Ναυπακτίας και Αντιπροέδρου του Ιδρύματος κ. Βασιλείου Γκίζα, Αντιδημάρχων Ναυπακτίας, των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων, των κατά καιρούς μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιδρύματος, του εργατικού προσωπικού του Γηροκομείου και πολλών συγγενών ηλικιωμένων που ήδη έχουν εγκατασταθή στις σύγχρονες υποδομές του Γηροκομείου.

Τον λόγο έλαβε αρχικά ο Σεβασμιώτατος κ. Ιερόθεος και Πρόεδρος του Ιδρύματος που υπήρξε η ψυχή και η κινητήρια δύναμη του όλου εγχειρήματος. Ο Σεβασμιώτατος έκανε μια αναδρομή στην όλη πορεία του έργου, από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την στιγμή αυτή της λειτουργίας του Γηροκομείου που διήρκησε 28 ολόκληρα χρόνια. Ως Πρόεδρος του Ιδρύματος εξέφρασε την χαρά του για την ολοκλήρωση ενός έργου που ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια και υλοποιήθηκε με πολλές θυσίες, δυσκολίες και αντιξοότητες. Τόνισε την μεγάλη συμβολή των δωρητών (Καπορδέλη, Γαλάνη, Ξύκη), των συνεργατών και πολλών άλλων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθή και σε όσους πολέμησαν το έργο, καθώς οι αντιδράσεις και οι συκοφαντίες ενίσχυσαν την αποφασιστικότητά του.

Υπογράμμισε ότι το Γηροκομείο παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης στην εταιρεία «Ενήλιον», που συνδυάζει κοινωνικούς και επιχειρηματικούς στόχους, και ότι το Κράτος οφείλει να στηρίζη τέτοιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Τόνισε πως η ημέρα αυτή είναι αφορμή χαράς και ελπίδας για τους ηλικιωμένους, κάλεσε σε θετικές προτάσεις αντί μεμψιμοιριών και ευχήθηκε καλή λειτουργία του Ιδρύματος, επισημαίνοντας ότι προσωπικά βγήκε πλουσιότερος σε εμπειρία και συνεργασίες. Τέλος, υπογράμμισε ότι το Ίδρυμα παραμένει ενεργό και θα συνεχίση να βοηθά. (Πατήστε εδώ για ολόκληρο τον λόγο).

Στην συνέχεια ομίλησε ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, που στάθηκε σε τρία βασικά σημεία. Πρώτον, ότι όλα έγιναν σύμφωνα με την βούληση των τριών μεγάλων Δωρητών του Ιδρύματος. Δεύτερον, ότι καταξιώθηκε το περιουσιακό αυτό στοιχείο του Ιδρύματος με την χρόνια μίσθωση και έτσι έχει την δυνατότητα να συνεχίση να υλοποιή τους σκοπούς του. Και τρίτον, ότι η δημιουργία ενός Γηροκομείου ήταν απολύτως αναγκαία για τον τόπο μας. Τέλος, ευχήθηκε στον κ. Τάτση και τους συνεργάτες του καλή επιτυχία στο έργο τους για το καλό της τοπικής κοινωνίας.

Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης και κ. Μίλτος Ζαμπάρας και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παΐσιος που χαιρέτησαν την προσπάθεια που θα βοηθήση τον τόπο.

Τέλος, τον λόγο έλαβε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Ενήλιον» και μισθωτής του κτηρίου, κ. Νικόλαος Τάτσης, που συγκινημένος ευχαρίστησε την πόλη που τον αγκάλιασε, τους συνεργάτες του που εργάστηκαν εντατικά όλο αυτό το διάστημα και ζήτησε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, ώστε το εγχείρημα που ξεκινά να βοηθήση την τοπική κοινωνία και κυρίως τον άνθρωπο, να προχωρήσουν μπροστά.

Ακολούθησε το κόψιμο της κορδέλας, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και δεξίωση στον αύλειο χώρο του Γηροκομείου συνοδευόμενη από ζωντανή μουσική.

