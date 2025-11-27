Ναύπακτος: Χειροτονήθηκε διάκονος ο Σπυρίδων Βλαχογιάννης την εορτή του Αγίου Δαμασκηνού Στουδίτου

Τον Άγιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη τίμησε η Ναύπακτος η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, με αρχιερατική θεία λειτουργία και τη χειροτονία του Σπυρίδωνος Βλαχογιάννη σε Διάκονο. Η ανακοίνωση:

Την 27η Νοεμβρίου εκάστου έτους, η Ιερά Μητρόπολις Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου τιμά τον τοπικό άγιό της, τον άγιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη, ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης κατά τα έτη 1574-1577. Επίκεντρο των εορτασμών είναι ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Φέτος η εορτή συνοδεύτηκε από την εις Διάκονον Χειροτονία του Σπυρίδωνος Βλαχογιάννη.

Το πρωί της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου 2025, τελέσθηκε ο Όρθρος, η Αρχιερατική θεία Λειτουργία και η Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οι Ιερείς: Αρχιμ. Ειρηναίος Κουτσογιάννης, ιεροκήρυξ, Αρχιμ. Αντώνιος Βαζούρας, Αρχιμ. Πρόδρομος Ασημακόπουλος, π. Θωμάς Βαμβίνης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, π. Θεμιστοκλής Τσιτσιρίκης, π. Νικόλαος Δημόπουλος, π. Ιωάννης Βλάχος, π. Θεοφάνης Τσούμος, και οι Διάκονοι π. Παΐσιος Παρασκευάς και π. Αντώνιος Αντωνιάδης.

Μετά τη μεγάλη Δοξολογία αναγνώσθηκε η Κανονική Συμμαρτυρία από τον πνευματικό του υποψηφίου, τον π. Πρόδρομο Ασημακόπουλο, και εν συνεχεία τελέσθηκε η χειροθεσία εις Υποδιάκονον και ακολούθησε η θεία Λειτουργία. Στην προσφώνησή του προς τον Υποδιάκονο ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον εορτάζοντα άγιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη. Ο άγιος Δαμασκηνός, Θεσσαλονικεύς στην καταγωγή, έπειτα μοναχός της Μονής Στουδίου, Επίσκοπος Λιτής και Ρεντίνης και στη συνέχεια Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης, ήταν ο πιο λόγιος και ενάρετος Κληρικός της εποχής του. Εκοιμήθη το έτος 1577 στη Ναύπακτο, χωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς ετάφη.

Εκείνο που συνδέθηκε με το όνομά του ήταν το βιβλίο «Θησαυρός», στο οποίο, με τη μορφή ομιλιών, συγκέντρωσε όλη την εκκλησιαστική διδασκαλία και υπήρξε το πλέον διαδεδομένο βιβλίο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας με πάνω από 50 εκδόσεις και με μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, και προσέφερε πολλά στο υπόδουλο Γένος. Έπειτα ανέφερε τον λόγο του αγίου Δαμασκηνού για την Εκκλησία, ο οποίος χρησιμοποιεί το παράδειγμα ενός μεγάλου και όμορφου περιβολιού, που είναι γεμάτο άνθη και ευώδη λουλούδια και στο μέσον είναι ο Βασιλεύς. Οι προσκεκλημένοι που εισέρχονται σε αυτό χαίρονται τα όμορφα και ευώδη λουλούδια, αλλά περισσότερο χαίρονται την παρουσία του Βασιλέως. Στη συνέχεια, λέγει ο άγιος Δαμασκηνός, ότι παράδεισος είναι η Εκκλησία, Βασιλεύς ο Χριστός, άνθη οι άγιοι και οι εορτές. Στην Εκκλησία χαιρόμαστε πρωτίστως τον Χριστό και δευτερευόντως τους αγίους.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το παράδειγμα του αγίου Δαμασκηνού είπε στον προς χειροτονία Υποδιάκονο να αγαπά την Εκκλησία που είναι παράδεισος, όπου γίνεται συνεχώς ένα πανηγύρι, να χαίρεται τις ακολουθίες και τις εορτές της, να ενδιαφέρεται για τους Χριστιανούς που είναι τα άνθη, προ πάντων να αγαπά και να διακονεί τον Χριστό. Είπε ότι η Εκκλησία υπάρχει και λειτουργεί, με τις ακολουθίες, τα Μυστήριά της, τις εορτές της και τη διδασκαλία της και όποιος θέλει βρίσκει νόημα ζωής, με ελευθερία και αγάπη, ενώ όποιος βρίσκεται έξω από τον πνευματικό της χώρο δέχεται άλλες επιρροές και έχει άλλα πρότυπα με ανάλογες συνέπειες.

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας οι πιστοί ευχήθηκαν στον νεοχειροτονηθέντα το «Άξιος». Το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, θα τελεσθεί η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Σπυρίδωνος, στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Αντίρριο.

