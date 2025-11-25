Ναύπακτος: Χειροπέδες σε φυγόποινο για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη στη Ναύπακτο φυγόποινος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση εννέα μηνών για ενδοοικογενειακή βία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Δευτέρας (24.11.25), στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, για ενδοοικογενειακή βία.