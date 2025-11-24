Ναύπακτος: Αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε ελιά στο Ξηροπήγαδο – Eξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χωράφι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου όταν η οδηγός ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός και αφού εξετράπη της πορείας της ανετράπη σε χωράφι, προσκρούοντας πάνω σε μια ελιά.

Το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Ναύπακτο και τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά ενώ απ’ ότι φάνηκε το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έφυγε προς την αριστερή πλευρά του δρόμου. Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε αλλά το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.