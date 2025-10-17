Ναύπακτος: Από το εστιατόριο στο… Νοσοκομείο με δηλητηρίαση λόγω τζατζικιού

Θα τους μείνει αξέχαστη η επίσκεψη στη Ναύπακτο για δύο παρέες μία από το Αντίρριο και η άλλη από την Πάτρα, γιατί από το εστιατόριο βρέθηκαν στο Νοσοκομείο με δηλητηρίαση λόγω τζατζικιού.

Οι δύο παρέες την περασμένη Κυριακή βρέθηκαν στην γραφική πόλη, θέλοντας να απολαύσουν την ομορφιά της και την ιστορία της.

Οι δύο παρέες, άγνωστες μεταξύ τους, επισκέφθηκαν εστιατόριο σε περιοχή εκτός του κέντρου της πόλης και αφού κάθισαν παρήγγειλαν για το μεσημεριανό τους φαγητό.

Ωστόσο με την πάροδο μιας περίπου ώρας από την ολοκλήρωση του γεύματος, μέλη των δύο παρεών, ένιωσαν αδιαθεσία, τάσεις για εμετό και αφόρητους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μάλιστα ο άνδρας της παρέας από το Αντίρριο, φθάνοντας στο σπίτι του λιποθύμησε και από την πτώση του χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο.

Μάλιστα εκείνη την ώρα είχε στην αγκαλιά του το 7 μηνών παιδί του το οποίο έπεσε και αυτό, χωρίς ωστόσο να πάθει κάτι, εκτός φυσικά από τον φόβο και το σοκ που υπέστη. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου και νοσηλεύτηκε για 4 ημέρες.

Στην ίδια κλινική, νοσηλεύτηκε και μια γυναίκα από την παρέα της Πάτρας με τα ίδια συμπτώματα δηλαδή σπασμούς, Λήθαργο και έμετο.

Οι γιατροί που έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις διαπίστωσαν πως οι δύο ασθενείς, είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση. Μάλιστα έχουν παρθεί δείγματα όπου και εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια του ΕΟΔΥ στην Αθήνα.

Οι οικογένειες των δύο ασθενών, μετά το πόρισμα των γιατρών, ενημέρωσαν τις υγειονομικές αρχές και κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετέβη στο συγκεκριμένο εστιατόριο όπου αφού έκανε εξονυχιστικούς ελέγχους, το σφράγισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ελεγκτές εντόπισαν και άλλες παραβάσεις και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε το σφράγισμα του καταστήματος.

Η αιτία του κακού.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αιτία της τροφικής δηλητηρίασης φαίνεται να είναι συγκεκριμένο προϊόν του καταστήματος (τζατζίκι).

Όσοι από τους θαμώνες κατανάλωσαν αρκετή ποσότητα υπέστησαν και πιο έντονα τα συμπτώματα της δηλητηρίασης, ενώ κάποιοι άλλοι γλίτωσαν τα χειρότερα.

Να σημειωθεί ότι το κατάστημα σύμφωνα με πληροφορίες την ημέρα εκείνη, ήταν γεμάτο από πελάτες, με άγνωστο τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να έπαθαν τροφική δηλητηρίαση με ελαφρότερα συμπτώματα.

Κινήθηκαν νομικά

Οι οικογένειες των ασθενών έχουν κινηθεί νομικά και έχουν καταθέσει μήνυση ενώ και οι υγειονομικές αρχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η αστυνομία αυτεπάγγελτα άσκησαν δίωξη κατά του ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

Η εφημερίδα Ναυπακτία press επικοινώνησε με την σύζυγο του ασθενή που υπέστη και τα πιο βαριά συμπτώματα και επιβεβαίωσε τα όσα αναφέρουν το άρθρο αυτό, ενώ όπως είπε δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτονται το συγκεκριμένο εστιατόριο.

Νιώθει ωστόσο και οργή από το γεγονός ότι μετά από τόσες ημέρες κανείς από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη δεν θέλησε να μάθει για την πορεία των δύο ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, αλλά ούτε και ζήτησαν μια συγνώμη για το όλο περιστατικό.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων.

Σε λίγες ημέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για να απαντήσουν στο ερώτημα τί ήταν τελικά αυτό που καταναλώθηκε από τους πελάτες και είχαν υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση.

Η συνέχεια θα δοθεί στην αίθουσα των δικαστηρίων ενώ θα πρέπει να πούμε πως το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μια δυσφήμιση για την περιοχή και ειδικά αυτές τις ημέρες που ο Οκτώβριος στη Ναύπακτο είναι γεμάτος εκδηλώσεις και δράσεις που προσελκύουν επισκέπτες.

