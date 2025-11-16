Ναύπακτος: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 31χρονου Βασίλη Καραγεωργόπουλου

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 31χρονου Βασίλη Καραγεωργόπουλου από τη Ναύπακτο, για τον οποίο σήμανε επίσημος συναγερμός στις αρχές τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν πριν από λίγα λεπτά, εντοπίστηκε σε περιοχή της Ηλείας, είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Η οικογένειά του πρωτίστως, αλλά και η τοπική κοινωνία της Ναυπάκτου, που κινητοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να βρεθεί ο 31χρονος, απόψε, το βράδυ της Κυριακής, πήραν την ευχάριστη είδηση του εντοπισμού του, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή.

Πηγή: nafpaktosvoice.gr