Ναύπακτος: 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών το Σάββατο (6/5)

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνουν αυτό το Σάββατο, 6 Μαΐου 2023 στο Κλειστό του Παπαχαραλαμπείου Σταδίου Ναυπάκτου το 6 ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών. Ώρα Έναρξης: 10:30’

Οι μαθήτριες και οι μαθητές από συνολικά 11 σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας δίνουν το δικό τους ραντεβού και σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε από κοντά τη δικής τους γιορτή έκφρασης και δημιουργίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

10:30 : Έναρξη- Χαιρετισμοί

2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου: Zumpa Pop Υπεύθυνος καθηγητής: Αντώνης Μπέκος

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου: “The hostages” – “Hip Hop: Crazy in love – “I feel like I΄m drowning” Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Πιτσιάκκας

Γυμνάσιο Αιτωλικού: Σύγχρονο Υπεύθυνοι καθηγητές: Ανδριανή Χαλαζιά, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Αλεξάνδρα Φωτίκα

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου: “Stars of art” Υπεύθυνοι καθηγητές: Ράπτη Ευανθία, Γήτα Βασιλική

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη: Σύγχρονο Υπεύθυνοι καθηγητές: Σοφία Ντίνα, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος

Γενικό Λύκειο Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη: Σύγχρονο – Hip Hop Υπεύθυνος καθηγητής: Γιώργος Σταθάτος

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αγρινίου: Μοντέρνος χορός Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Γούργαρη, Μάριος Δημάκης

1ο ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου: Hip Hop – Michael Jackson (Thriller) – Hip Hop – Μοντέρνος χορός Υπεύθυνος καθηγητής: Λάμπρος Λιάπης

1ο ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου: “Old school” Υπεύθυνοι καθηγητές: Γεώργιος Τραγουλιάς, Αλεξάνδρα Κυρίτση

1ο ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου: “Where’s my love (Acoystic)” – SYML “Solas – Jamie Duffy” Υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Νούλας

3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου: “Bitch Better have my money” Υπεύθυνοι καθηγητές: Χρήστος Ιωάννου, Μαρία Ζια

