Ναύπακτος: 60 νέοι σπουδαστές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άνοιξε και φέτος τις πόρτες του το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου, καλωσορίζοντας 60 νέους σπουδαστές.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτούντων ανέρχεται πλέον σε 91. Αν και λειτουργεί μόλις για δεύτερη χρονιά, το Σχολείο έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας.

Με επικεφαλής τη Διευθύντρια κ. Ισμήνη Καβαλλάρη και με την πολύτιμη συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού, προσφέρεται σε ενήλικες η ευκαιρία για μια ουσιαστική επανεκκίνηση στην εκπαίδευση αλλά και στη ζωή τους.

Πηγή: nafpaktianews.gr