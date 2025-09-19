Ναύπακτος: 17χρονος μοτοσικλετιστής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα της Τροχαίας και συνελήφθη

Στη Ναύπακτο συνελήφθη ένας ανήλικος μοτοσικλετιστής, ηλικίας 17 ετών ,ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα, χωρίς να συμμορφωθεί σε σήμα της Τροχαίας και προσπάθησε να διαφύγει.

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι της Πέμπτης (18.9.25) στη Ναύπακτο, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας.

Ο νεαρός κινούταν με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και, όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος επιτάχυνε προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

