Ναύπακτο και Μεσολόγγι παλεύει να καλύψει ένα ασθενοφόρο

Δεν είναι μόνο ότι από το νοσοκομείο στο Μεσολόγγι λείπουν γιατροί, αλλά η υποβάθμιση πάει και ένα βήμα παραπέρα, καθώς λείπουν και διασώστες για να στελεχώσουν επαρκώς τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ώστε να βγάζουν με ασφάλεια τις βάρδιες.

Η έλλειψη αυτή φάνηκε και την περασμένη Τρίτη όταν μια μαθήτρια στο 1ο Λύκειο Μεσολογγίου υπέστη επιληπτική κρίση και οι καθηγητές κάλεσαν ασθενοφόρο, το οποίο καθυστέρησε αρκετά να φθάσει. Η κοπέλα έχει ιστορικό επιληπτικών κρίσεων και παρακολουθείται από γιατρούς. Την ώρα που συνέβη αυτό στο σχολείο παρενέβη και η νοσηλεύτρια του σχολείου και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Και τώρα πάμε στο θέμα του ασθενοφόρου. Αυτό καθυστέρησε διότι κλήθηκε να καλύψει και την περιοχή της Ναυπάκτου αφού το ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας είχε πάει σε διακομιδή. Έτσι το μοναδικό ασθενοφόρο του Μεσολογγίου πήρε εντολή να μεταβεί στην Κλόκοβα που βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής μεταξύ Ναυπάκτου και Μεσολογγίου προκειμένου να σπεύσει όπου κληθεί. Έτσι χρειάστηκε περίπου 25 λεπτά να φθάσει στο Μεσολόγγι για να μεταφέρει την 17χρονη στο νοσοκομειο Μεσολογγίου και από εκεί στο Καραμανδάνειο όπου βρίσκεται ο γιατρός που την παρακολουθεί από μικρή ηλικία.

Το θέμα της κάλυψης μιας τόσο μεγάλης περιοχής από ένα ασθενοφόρο είτε του Μεσολογγίου είτε της Ναυπάκτου που καλείται να περιμένει στο μέσον της διαδρομής δεν είναι κάτι που συνέβη πρώτη φορά. Συμβαίνει συχνά αφού δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός διασωστών για να στελεχώσουν τα ασθενοφόρα και να μπορούν να καλύπτουν, τουλάχιστον δυο, την κάθε βάρδια.

Πηγή: aixmi-news.gr