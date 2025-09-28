Ναυπακτία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κάτω Καλαβρούζα που ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κάτω Καλαβρούζα Ναυπακτίας και ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 6 το πρωί της Κυριακής (28.9.25) σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από κολώνα της ΔΕΗ και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή πήρε διαστάσεις.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από 7 πυροσβεστικά οχήματα και 14 πυροσβέστες με επικεφαλής τον διοικητή Θάνο Χριστοβασίλη.

Να σημειωθεί ότι η φωτιά έκαιγε δασική έκταση ενώ στην περιοχή δεν υπήρξε βροχόπτωση.

Δείτε φωτογραφίες:

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ