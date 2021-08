Ναυπακτία: Βραδιά σύγχρονης και jazz μουσικής στις 9 Αυγούστου στον Κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το Καλοκαίρι 2021, ο Δήμος Ναυπακτίας παρουσιάζει το μουσικό σχήμα Duo de Profundis σε μια βραδιά σύγχρονης και jazz μουσικής στον Κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη, τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021, ώρα 21:00.

Στο τσέλο θα βρίσκεται ο Ευγένιος Μπένσης και στο πιάνο η Κούλη Τσολοδήμου.

Ακολουθεί το Πρόγραμμα:

Μέρος Α’

David Popper: Im Walde (Suite für violoncello und klavier)

Eintritt

Gnomentaz

Andacht

Herbstblumen

Reigen

Μίκης Θεοδωράκης: East of the Aegean (for Violoncello and Piano)

Μια θάλασσα γεμάτη μουσική

Η μέρα σβήνει

Τα θαλασσινά μαλλιά σου

Οργώνω τα νερά

Όσο διαρκεί η θάλασσα

Ο κύκλος του νερού

Μέρος B’

Gabriel Fauré: Après un rêve

Pablo Casals: Cant dell Ocells

Sergei Rachmaninoff: Romance ορ. 4 Νο 3

Μιχαήλ Ανδριτσόπουλος: Unango

Claude Bolling: Suite for cello and jazz piano

Baroque in rhythm

Galop

Romantique

Επισημάνσεις:

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως και το σύνολο των εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στο κοινό.

Οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, κατά τη διάρκεια και κατά την αποχώρηση από την εκδήλωση.

Η προκράτηση θέσης και στη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι υποχρεωτική.

Παρακαλούμε επικοινωνείτε με το τηλέφωνο: 26340 38646 ώρες 9:00 – 13:00