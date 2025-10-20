Ναυπακτία: Τροχαίο με εκτροπή οχήματος του Δήμου σε γκρεμό - Άγιο είχε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Κάστρο της Ναυπάκτου στην περιοχή Φαλτσοπόρτι, όταν αυτοκίνητο του Δήμου Ναυπακτίας εξετράπη της πορείας του κατέληξε στα πρανή του δρόμου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο οδηγός του οχήματος του Δήμου, στην προσπάθειά του να διασχίσει ένα στενό σημείο του δρόμου, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στον γκρεμό. Το όχημα αναποδογύρισε και σταμάτησε στον κορμό μιας ελιάς, σταματώντας την πορεία του αυτοκινήτου. Από την εκτροπή ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και κατάφερε μόνος του να βγει από το όχημα και να καλέσει σε βοήθεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ιδιοκτήτες παρακείμενων σπιτιών, έτρεξαν και βοήθησαν τον οδηγό και του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Θωμά Κοτρωνιά, θα διεξαχθούν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του οχήματος ενώ δεν αποκλείεται σύμφωνα με τον ίδιο να υπάρχουν ευθύνες και στον οδηγό.

Ωστόσο το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου είναι πολύ επικίνδυνο καθώς δεν υπάρχουν στηθαία ασφαλείαςσε μια απόσταση περίπου πενήντα μέτρων ενώ οι κάτοικοι τονίζουν πως έχουν απευθυνθεί τόσο στο Δήμο όσο και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει θετική ανταπόκριση στο αίτημά τους.

Μάλιστα όπως σημειώνουν, η εκτροπή θα είχε πάρει διαφορετική τροπή αν το όχημα έπεφτε λίγα μέτρα πριν από το σημείο που κατέληξε καθώς δεν θα υπήρχαν δέντρα να το συγκρατήσουν και θα κατέληγε σε γκρεμό 50 περίπου μέτρων. Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο οδικό τμήμα είναι πλακόστρωτο και εξυπηρετεί δεκάδες κατοίκους του Κάστρου αλλά και επισκέπτες. Ο αντιδήμαρχος απαντώντας στην ερώτηση για τα στηθαία ασφαλείας δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα δοθεί λύση.