Ναυπακτία: Το αρχέγονο δάσος με τις βελανιδιές που αγάπησε ο Γιάννης Ρουσόπουλος

To αρχέγονο δάσος με τις υπεραιωνόβιες βελανιδιές στη Ναυπακτία, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και αγάπης για τον περιβαλλοντολόγο Γιάννη Ρουσόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από γενναία και πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Σε απόσταση 25 χλμ βόρεια της Ναυπάκτου, μεταξύ των χωριών Παλαιόπυργος και Στύλια, συναντούμε ένα αρχέγονο δάσος με υπεραιωνόβιες βαλανιδιές. Οι ντόπιοι το ονομάζουν Ρουπάκια.

Η περιοχή δεν έχει επισκεψιμότητα όπως άλλοι γνωστοί προορισμοί στη Ναυπακτία, πχ η Άνω Χώρα και ο Πλάτανος. Το δάσος είναι σε αυχένα στα 800μ υψόμετρο. Τα νερά εκεί μοιράζονται, οι Β και Δ πλαγιές προς Εύηνο και οι Ν και Α προς Μόρνο.

Μου δόθηκε η δυνατότητα προ 20ετίας να το μελετήσω μεθοδικά με σειρά επισκέψεων. Μεταξύ άλλων, βρήκα πολύ μεγάλο βοτανικό ενδιαφέρον. Περισσότερα από 15 είδη άγριων Ορχιδέων. Στη βόρεια πλαγιά βρέθηκε ο κόκκινος ορεινός κρίνος Lilium chalcedonicum. Κάποια από τα είδη αυτά, όπως 2-3 είδη Ορχιδέων και ο κρίνος, απαντούν σε πιο ψυχρά ορεινά δάση κι όχι τόσο κοντά στη θάλασσα και το μεσογειακό τοπίο/κλίμα.

Εκτιμώ ότι αυτά καταφέρνουν να επιβιώνουν σε μια "νησίδα" μικροκλίματος της βορινής πλαγιάς από την τελευταία εποχή των παγετώνων, τότε που είχαν εδώ ευρύτερη εξάπλωση. Η ορνιθοπανίδα είναι πολύ πλούσια στο ώριμο δάσος, με είδη όπως ο Δεντροτσοπανάκος, ο Καμποδενδροβάτης, ο Πράσινος κι ο Μεσαίος Δρυοκολάπτης, ο Νανόμπουφος, ο Φιδαετός, η Γερακίνα και το Σαΐνι. Η ερπετοπανίδα είναι ιδιαίτερα πλούσια. Απαντούν επίσης μόνιμοι πληθυσμοί από μεγάλα θηλαστικά όπως ο Λύκος, το Ζαρκάδι και ο Αγριόχοιρος.

Ο άνθρωπος στα Ρουπάκια και την ευρύτερη περιοχή τους διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του τοπίου αλλά κι εξαρτήθηκε έντονα από αυτό. Έτσι, πάνω στον καμβά του φυσικού διαμορφώθηκε ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό τοπίο.

Όμως, στην εποχή μας, στα πλαίσια ενός ματαιόδοξου τρεχαλητού, όλα αλλάζουν βίαια. Τα γύρω χωριά σχεδόν ρήμαξαν. Χρήσεις γης όπως η κτηνοτροφία και η καλλιέργεια σε πεζούλες, χάνονται.

Όπως τελευταία ενημερώθηκα, κάποια μεγάλη ενεργειακή εταιρεία ενδιαφέρθηκε για την περιοχή. Με τον τρόπο της όμως. Προωθεί την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Δημόσια - Εθνική γη παραδίδεται από το Κράτος σε ιδιώτες, προκειμένου να αλλοιωθεί (σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρά και μη αντιστρεπτά) και να αποτελέσει υπόβαθρο στην παραγωγή των υπερκερδών τους.

Τι κι αν λέμε εμείς για βιοποικιλότητα, αγριολούλουδα, πολιτισμικά τοπία κι αρμονία ανθρώπου-φύσης. Οι καρχαρίες έχουν γίνει και με νόμο Εθνική Προτεραιότητα!

Γιάννης Ρουσόπουλος