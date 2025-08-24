Ναυπακτία: Ψαρεύτηκε λεοντόψαρο στη Μακύνεια

Για πρώτη φορά εντοπίστηκε και αλιεύτηκε λεοντόψαρο (Pterois miles) στη θαλάσσια περιοχή της Μακύνειας, στη Ναυπακτία. Η εμφάνιση αυτού του είδους στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί ανησυχητικό σημάδι, καθώς δείχνει ότι το εισβολικό ψάρι εξαπλώνεται πλέον σε όλο το Ιόνιο και τον Πατραϊκό κόλπο.

Κίνδυνοι για τον άνθρωπο

Το λεοντόψαρο φέρει δηλητηριώδη αγκάθια στη ράχη και στα πτερύγιά του. Ένα τσίμπημα μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, πρήξιμο, ερυθρότητα και σε σπάνιες περιπτώσεις πιο σοβαρές αντιδράσεις.

Δεν είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο, αλλά χρειάζεται προσοχή από λουόμενους και ψαράδες.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον

Το λεοντόψαρο είναι ιδιαίτερα επιθετικός θηρευτής: τρέφεται με μικρά ψάρια και ασπόνδυλα, μειώνοντας δραστικά τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Αναπαράγεται ταχύτατα (κάθε θηλυκό μπορεί να παράγει εκατομμύρια αυγά τον χρόνο), ενώ δεν έχει φυσικούς εχθρούς στη Μεσόγειο.

Η εξάπλωσή του απειλεί τόσο τα τοπικά οικοσυστήματα όσο και την αλιεία.

Αντιμετώπιση

Η μόνη πρακτική λύση που εφαρμόζεται διεθνώς είναι η αλίευση και κατανάλωσή του. Το κρέας του είναι εξαιρετικά νόστιμο, αρκεί να αφαιρεθούν με προσοχή τα δηλητηριώδη αγκάθια κατά τον καθαρισμό.

