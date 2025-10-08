Ναυπακτία: Παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις παραλίες σε Κάτω Βασιλική, Αντίρριο, Παλαιοπαναγιά και Ψανή

Τέσσερις ακόμη παραλίες της Ναυπακτίας και συγκεκριμένα η Κάτω Βασιλική, το Αντίρριο, η Παλαιοπαναγιά και η Ψανή, αποκτούν σύντομα πλήρη υποδομή προσβασιμότητας, ενισχύοντας το δίκτυο των προσβάσιμων παραλιών του Δήμου και καθιστώντας τη θάλασσα πραγματικά ανοιχτή για όλους.

Μέσα από το έργο «Δημιουργία Προσβάσιμων Παραλιών στο Δήμο Ναυπακτίας», θα εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, που θα επιτρέπουν την αυτόνομη είσοδο στη θάλασσα, την ασφαλή παραμονή στην παραλία και τη χρήση βοηθητικών υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, στις τέσσερις παραλίες θα τοποθετηθούν:

Μηχανισμοί αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα (Seatrac)

Ξύλινοι διάδρομοι, αποδυτήρια και WC ΑμεΑ

Ομπρέλες, ξαπλώστρες ειδικού τύπου και χώροι σκίασης

Συστήματα τηλεμετρίας και συναγερμού για την ασφάλεια των λουομένων

Ειδική σήμανση και εξοπλισμός ενημέρωσης

Με τη νέα αυτή παρέμβαση, η Ναυπακτία συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους δήμους της χώρας που εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στον τουρισμό και στο φυσικό περιβάλλον για όλους τους πολίτες και επισκέπτες της.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας δήλωσε: «Η πρόσβαση στη θάλασσα είναι δικαίωμα όλων. Με τις νέες παρεμβάσεις στις παραλίες μας κάνουμε πράξη έναν ακόμη στόχο κοινωνικής ισότητας και τουριστικής αναβάθμισης, που αναδεικνύει τη Ναυπακτία σε τόπο που σέβεται, φροντίζει και συμπεριλαμβάνει όλους».

Το έργο εντάσσεται στο Υποέργο 6 «Προσβάσιμες Παραλίες» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEU με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 272.000 περίπου ευρώ.

--