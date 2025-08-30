Ναυπακτία: Οι Ριγανιώτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για τις ανεμογεννήτριες στο χωριό τους

Οι Ριγανιώτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για τις ανεμογεννήτριες στο χωριό τους. Ο Δήμος Ναυπακτίας παρουσιάζει έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και ανεπάρκεια στήριξης των κατοίκων.

Την θέση τους για τις ενέργειες του Δήμου ως προς την εγκατάσταση δεκατριών ανεμογεννητριών και μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις τοποθεσίες Καστρουμάς και Αγναντάκι εξέφρασαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας στις 27 Αυγούστου 2025, εκπρόσωποι της Κίνησης Πολιτών “Όχι Αιολικά στη Ναυπακτία” από την Κοινότητα του Ριγανίου.

Η συζήτηση ανέδειξε την απουσία κεντρικού σχεδιασμού και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών εκ μέρους του Δήμου, μολονότι, κατά δήλωση του Δημάρχου, πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες νομικές κινήσεις.

Παρά την αρνητική γνωμοδότηση που έχει καταθέσει ο Δήμος για τα συγκεκριμένα έργα, η επίσημη θέση του, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ακυρώνει έργα εκτός περιοχών Natura, δεν καταδεικνύει ουσιαστική διάθεση για πραγματική διερεύνηση του θέματος και συνεργασία με τους πολίτες.

Στο πλαίσιο ανοιχτής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Ριγάνι στις 155 Αυγούστου 2025 και μέσω ηλεκτρονικής φόρμας google, έχουν έως σήμερα συγκεντρωθεί πάνω από 350 υπογραφές πολιτών με άμεση ή έμμεση σχέση με την Κοινότητα Ριγανίου (κάτοικοι, ψηφοφόροι ή ιδιοκτήτες περιουσίας), που εκφράζουν την ξεκάθαρη αντίθεσή τους στα σχεδιαζόμενα έργα εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μονάδας αποθήκευσης ενέργειας.

Οι υπογράφοντες δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν την υλοποίηση των έργων, τα οποία προβλέπονται σε πολύ μικρή απόσταση από τον κατοικημένο οικισμό και αναμένεται να προκαλέσουν ανυπολόγιστη ηχητική όχληση και οικολογική καταστροφή.



Με βάση τις τεκμηριωμένες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, oι πολίτες κάλεσαν επανειλημμένα τον Δήμο Ναυπακτίας να προχωρήσει άμεσα στην οικονομική στήριξη των απαραίτητων νομικών ενεργειών για την αποτροπή των έργων, αναθέτοντας την υπόθεση σε δικηγόρο με εξειδίκευση στο περιβαλλοντικό δίκαιο, ένα αίτημα το οποίο απορρίφθηκε στην ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Αυγούστου 2025.

Απευθυνόμαστε και πάλι στον Δήμο Ναυπακτίας και ζητάμε να δράσει πιο δυναμικά και αποτελεσματικά, ενώ ζητάμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που έχει άμεση σχέση με την υλοποίησης της απόφασης, να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο και να μπλοκάρει ένα καταστροφικό έργο για την Κοινότητα του Ριγανίου που θα φέρει τον, κορεσμένο από Ανεμογεννήτριες, Δήμο Ναυπακτίας σε ακόμα πιο δυσμενή θέση.

Οι Ριγανιώτες δεν συμβιβάζονται με ανταποδοτικά οφέλη και δεν αρκούνται στα απολύτως βασικά που ο Δήμος υλοποιεί για να τους καθησυχάσει. Το Ριγάνι δεν θα γίνει άλλο ένα νεκροταφείο σκουριασμένων ανεμογεννητριών.

nafpaktianews.gr