Ναυπακτία: Νέα κρούσματα ευλογιάς στο Γαλατά – Θανατώθηκαν ζώα σε τρεις μονάδες

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές και κτηνιατρικές αρχές μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στον Γαλατά Ναυπακτίας. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη θανατωθεί τα προσβεβλημένα ζώα, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της νόσου.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας βρίσκονται στην περιοχή, πραγματοποιώντας δειγματοληψίες, απολυμάνσεις και ιχνηλάτηση επαφών, ενώ οι μονάδες έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Οι αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, ωστόσο απαιτείται επαγρύπνηση και τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, ιδιαίτερα σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΟΔΥ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για τον έλεγχο και την επιτήρηση της κατάστασης, με στόχο την πλήρη απομόνωση της νόσου.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που απαιτείται, καθώς πρόκειται για νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις.

