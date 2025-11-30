Ναυπακτία: Μπήκε ο εργολάβος στη γέφυρα Μόρνου

Μπήκε ο εργολάβος στη γέφυρα του Μόρνου. Από την ερχόμενη εβδομάδα, καιρού επιτρέποντος, ξεκινούν εντατικά οι εργασίες αποκατάστασης όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση“, σύμφωνα με την οποία στόχος σε 14 μήνες να προδοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα. Τι λέει ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δάφνης, Νίκος Σιτίστας

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ο καιρός είναι το μόνο πλέον εμπόδιο για να ξεκινήσουν εντατικά οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας του Μόρνου στην Δάφνη Ναυπακτίας. Ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί στο σημείο, έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διαδικασίες που προηγούνται της έναρξης των εργασιών και αναμένει να βελτιωθεί ο καιρός για ξεκινήσουν οι εργασίες.

Σχεδόν επί δυόμιση χρόνια η Δάφνη, όπως και άλλες κοινότητες πέριξ της Δάφνης, έμεινε «αποκομμένη», ενώ οι κάτοικοι της Φωκίδας και της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας για να φτάσουν στη Ναύπακτο ταλαιπωρούνταν αρκετά, καθώς η μόνη λύση ήταν και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας, μέσω του κόμβου των Μαλαμάτων που «προσέθετε» αρκετά χιλιόμετρα.

Το χρονοδιάγραμμα τέλεσης των εργασιών είναι 14 μήνες, ενώ οι κάτοικοι έχουν την δέσμευση πως θα γίνει κάθε τι δυνατό ώστε η γέφυρα να έχει δοθεί στην κυκλοφορία πολύ πριν την λήξη του χρονοδιαγράμματος.

Να υπενθυμίσουμε ότι η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται και από τις δύο Περιφέρειες, αυτή δηλαδή της Στερεάς Ελλάδας και αυτή της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες προχώρησαν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και ανέλαβαν κατά το ήμισυ για να καλύψουν τη δαπάνη της αποκατάστασης, που ανέρχεται στα 2.300.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δάφνης, Νίκος Σιτίστας, μιλώντας στη «Σ» επεσήμανε: «Eγκαταστάθηκε ο εργολάβος στην γέφυρα του Μόρνου, έχει αποκλείσει τον χώρο και είναι στη διαδικασία της προετοιμασίας. Ξεκίνησαν δηλαδή οι απαραίτητες εργασίες που έπρεπε να γίνουν, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει κανονικά τη δουλειά, όταν το επιτρέψει ο καιρός.

Εκτιμούμε πως την ερχόμενη εβδομάδα, πάντα καιρού επιτρέποντος, θα γίνει η αρχή των εργασιών, η οποία θα γίνει με αμμοβολή στα τόξα και τις κολώνες της γέφυρας.

Την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μας ανακοινώθηκε επίσημα και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες όπου ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησής τους είναι οι 14 μήνες, αν και σ’ αυτό το διάστημα θα προσπαθήσουν να έχει ήδη παραδοθεί το έργο.

Αφού δοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων, θα απαγορεύεται δηλαδή η διέλευση φορτηγών.

Υπάρχει αισιοδοξία πλέον στην Τ.Κ. της Δάφνης και στις γύρω κοινότητες. Είναι βέβαιο πως θα ζήσουμε ακόμη ένα δύσκολο χειμώνα, ο τρίτος χειμώνας μετά τον αποκλεισμό της γέφυρας, αλλά αυτή τη φορά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Μάλιστα, από τη στιγμή που είδαμε ότι υπογράφτηκε η σύμβαση και ξεκίνησαν οι εργασίες και ξέρουμε πως με το που θα βελτιωθεί ο καιρός θα επιταχυνθούν και οι εργασίες είμαστε ακόμη πιο αισιόδοξοι.

Θεωρώ πως αν του χρόνου τέτοια εποχή δοθεί η γέφυρα στην κυκλοφορία θα είναι το ιδανικότερο σενάριο για την περιοχή μας. Όπως πληροφορήθηκα από τον επιβλέπων μηχανικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναμένουν την κακοκαιρία να περάσει, καθώς ο εργολάβος είναι ήδη έτοιμος. Ο καιρός είναι το αποτρεπτικό στοιχείο στο να ξεκινήσουν εντατικά οι εργασίες.

Σχεδόν 2,5 χρόνια η Δάφνη και η ευρύτερη περιοχή είναι αποκλεισμένη από τη γέφυρα. Ήμασταν ζωντανή κοινότητα και ξαφνικά τον Μάιο του 2023 μετατραπήκαμε σε κοινότητα που θυμίζει πολύ ορεινό χωριό. Ζήσαμε μεγάλο σοκ και έτσι ξεκινήσαμε επαφές με τις Περιφέρειες και του βουλευτές με σκοπό την αποκατάσταση της γέφυρας.

Μετά το σοκ αυτό σιγά – σιγά κινηθήκαμε δυναμικότερα με κινητοποιήσεις, συνελεύσεις, τη σύσταση της επιτροπής αγώνα, ενώ το αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όπου στον κόμβο των Μαλαμάτων συγκεντρωθήκαμε τουλάχιστον 700 άτομα.

Οι δύο περιφέρειες έλαβαν το μήνυμα ότι πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα για την αποκατάσταση της γέφυρας. Είχαν, όπως αντιληφτήκαμε, και οι δύο περιφέρειες λανθασμένες πληροφορίες ότι από την παύση της κυκλοφορίας στην γέφυρα του Μόρνου στη Δάφνη θα επηρεάζονταν μόνο τέσσερα καταστήματα και όχι όλη η κοινότητα της Δάφνης, αλλά και οι υπόλοιπες περιμετρικά κοινότητες. Με κλειστή τη γέφυρα του Μόρνου η εναλλακτική ήταν και παραμένει ο κόμβος των Μαλαμάτων, όπου είναι μια αρκετά μεγάλη διαδρομή. Η εναλλακτική αυτή διαδρομή επηρέαζε αρνητικά τόσο το τμήμα της Αποδοτίας της ορεινής Ναυπακτίας, όσο και τη Φωκίδα στο να έρθουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ευκολότερα στη Ναύπακτο.

Επίσης, εφόσον έγινε αντιληπτό από τις δύο Περιφέρεις το πρόβλημα που υπήρχε στην περιοχή, έπρεπε να ξεπεραστούν και οι δυσκολίες που προέκυπταν από ένα διαπεριφερειακό έργο, που γίνονταν για πρώτη φορά, όπως αυτό της αποκατάσταση της γέφυρας του Μόρνου.

Ακόμη, υπήρχαν δυσκολίες όπως λ.χ. πως θα «παντρέψουν» την χρηματοδότηση με το πρακτικό σκέλος που θα οδηγούσε στην αποκατάσταση της γέφυρας. Τελικά όλα πήγαν καλά και φτάσαμε στην έναρξη των εργασιών, αφού νωρίτερα είχε υπογραφή η αποκατάσταση της γέφυρας από τους δύο Περιφερειάρχες, τον κ. Φαρμάκη και τον κ. Σπανό».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”