Ναυπακτία: Η πανήγυρη της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς

Τή μνήμη τῆς Ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς Ναυπακτίας.

Τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.

Τήν Πέμπτη, 28 Αὐγούστου 2025, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Μοναστηριοῦ. Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οἱ Ἱερεῖς: Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Θεοφάνης, ἱεροκήρυξ, π. Θωμᾶς Βαμβίνης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας, π. Ἰωάννης Ντζουμάνης, π. Γεώργιος Γεωργάτος καί οἱ Διάκονοι π. Παΐσιος Παρασκευᾶς καί π. Ἀντώνιος Ἀντωνιάδης.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἐπεσήμανε τήν ἰδιότητα τοῦ Προφήτου στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Ἦταν ὁ τελευταῖος Προφήτης πρό Χριστοῦ καί ὁ πρῶτος Προφήτης μετά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἔπειτα τόνισε ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη ὑπῆρχε ἔντονη προφητική παράδοση καί οἱ Προφῆτες λέγονταν «ὁρῶντες» καί «βλέποντες», γιατί ἔβλεπαν καθαρά καί τά τοῦ Θεοῦ καί τά τῶν ἀνθρώπων. Προφητισμός καί Νόμος δέν εἶναι δύο διαφορετικά ἔργα, ἀλλά εἶναι ἀλληλοσυμπληρούμενα λειτουργήματα.

Στήν Καινή Διαθήκη ὑπάρχουν καί οἱ Προφῆτες, ὅπως τό ἀναλύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅτι ὁ Θεός ἔδωκε στήν Ἐκκλησία πρῶτον Ἀποστόλους, ἔπειτα Προφῆτες, διδασκάλους, δυνάμεις, χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν (Α΄ Κορ. ιβ΄, 26). Εἶναι οἱ «ὁρῶντες καί «βλέποντες» τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού βλέπουν τόν Θεό, τήν βασιλεία Του, ἀλλά καί τήν ἐσωτερική κατάσταση τῶν ἀνθρώπων καί τῆς κοινωνίας. Προφῆτες εἶναι οἱ γνήσιοι μοναχοί.

Μνημόνευσε τούς νέους Προφῆτες, ὅπως τόν ἅγιο Παΐσιο, τόν ἅγιο Πορφύριο καί τήν Γερόντισσα Γαλακτία, οἱ ὁποῖοι ἦταν οἱ πνευματικοί ἀξονικοί τομογράφοι πού ἔβλεπαν τόν Θεό, τήν ἐσωτερική κατάσταση τῶν ἀνθρώπων καί τῆς σύγχρονης κοινωνίας μέ τά πνευματικά μάτια πού εἶχαν, τούς πνευματικούς ἀξονικούς τομογράφους. Ὁ Χριστός στήν παραβολή τοῦ Πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου στήν παράκληση τοῦ Πλουσίου πού ἦταν στήν κόλαση νά στείλη τόν Λάζαρο στούς ἀνθρώπους γιά νά μετανοήσουν ἀπάντησε «ἔχουσι Μωϋσέα καί προφήτας, ἀκουσάτωσαν αὐτῶν».

Ὁ ἅγιος Παΐσιος, ἕνας σύγχρονος προφήτης, ὅταν ρωτήθηκε πῶς θά ζοῦμε ταπεινά, εἶπε ὅτι πρέπει νά κάνουμε μιά ἐπανάσταση, νά καταργήσουμε τήν γραμματική! Δηλαδή, πρέπει νά ἀναστρέψουμε τήν σειρά τῆς προσωπικῆς ἀντωνυμίας ἀπό «ἐγώ, ἐσύ, αὐτός» νά τήν κάνουμε «αὐτός, ἐσύ, ἐγώ». Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε τό κήρυγμα προτρέποντας νά τηροῦμε τόν Νόμο καί νά ἀκοῦμε τούς Προφῆτες.

Τελέσθηκε Ἀρτοκλασία καί ἐν συνεχείᾳ Λιτανεία πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Παρόντες ἦταν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστος Παΐσιος, ὁ Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης, ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Ἄγγελος Σταυρόπουλος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι Ναυπακτίας κ. Μαρίνα Ρισβά-Πατακοπούλου καί κ. Θωμᾶς Κοτρωνιάς, οἱ Δημοτικοί Σύμβουλοι Ναυπακτίας κ. Ἀνδρέας Κωσνταντόπουλος καί κ. Σπύρος Γουρζῆς καί ὁ πολιτευτής κ. Βασίλειος Φεύγας.

Τήν Παρασκευή, 29 Αὐγούστου, τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας. Μαζί του συλλειτούργησαν οἱ Ἱερεῖς, π. Θωμᾶς Βαμβίνης καί π. Γεώργιος Γεωργάτος καί ὁ Διάκονος π. Παΐσιος. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό ὅτι κεντρικό πρόσωπο στό δεῖπνο πού ἔγινε γιά τά γενέθλια τοῦ Ἡρώδου ἦταν ἡ Ἡρωδιάς, ἡ ὁποία συζοῦσε παρανόμως μέ τόν Ἡρώδη καί προέτρεψε τήν θυγατέρα της νά ζητήση τήν κεφαλή Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἐπί πίνακι.

Στό Κοντάκιο, πού εἶναι τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, γράφεται ὅτι ἡ ἔνδοξη ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου ἔγινε θεϊκῇ οἰκονομία, ὥστε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος νά κηρύξη καί στούς ἀνθρώπους πού ἦταν στόν Ἅδη τήν ἔλευση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὁ Θεός δέν καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ὅλα τά οἰκονομεῖ γιά τό καλό. Στήν προκειμένη περίπτωση, γιά νά κηρύξη ὁ Τίμιος Πρόδρομος τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώπους τοῦ Ἅδη, στούς Προφῆτες καί Δικαίους.

Καί συνεχίζει τό Κοντάκιο: «Θρηνείτω οὖν Ἡρῳδιάς, ἄνομον φόνον αἰτήσασα· οὐ νόμον γάρ τόν τοῦ Θεοῦ, οὐ ζῶντα αἰῶνα ἠγάπησεν, ἀλλ' ἐπίπλαστον πρόσκαιρον». Πρέπει νά θρηνῆ ἡ Ἡρωδιάδα διότι δέν ἀγάπησε τόν νόμο τοῦ Θεοῦ οὔτε τόν ζωντανό αἰώνα (τήν Βασίλεια τοῦ Θεοῦ), ἀλλά τόν αἰώνα τόν ἐπίπλαστον, δηλαδή πλαστό, ὄχι πραγματικό, τόν ψεύτικο καί προσωρινό.

Σέ αὐτόν τόν πειρασμό πέφτουμε ὅλοι μας. Κλεινόμαστε στήν ψεύτικη ζωή «τό κατά ἡδονήν ζῆν», κατά τήν ἐπικούρεια φιλοσοφία, καί ὄχι στόν πραγματικό κόσμο. Πρέπει νά βλέπουμε τό «ὅλον» τῆς ζωῆς μας, τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον. Νά ζοῦμε κατά Θεόν γιά νά ζήσουμε αἰώνια. Νά ἐκλαμβάνουμε τήν παροῦσα ζωή ὡς ὁδό πρός τήν πραγματική πόλη, πού εἶναι ὁ Οὐρανός.

Πρό τοῦ «Δι' εὐχῶν» τελέσθηκε λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Παρόντες ἦταν πλῆθος προσκυνητῶν πού ἀγαποῦν τό Μοναστήρι τοῦ Ἁη-Γιάννη καθώς καί ὁ πρώην Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος. Καί τίς δύο ἡμέρες ἡ Γερόντισσα Εἰρήνη καί ἡ Συνοδεία της προσέφεραν πλούσια μοναστηριακή φιλοξενία στούς πολλούς προσκυνητές πού ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή.