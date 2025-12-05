Ναυπακτία: Γιορτινή φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Περιθώρι με πολλές εκπλήξεις

Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Περιθωρίου Ναυπακτίας, στις 7 Δεκεμβρίου Κυριακή και ώρα έναρξης 18:00 με μουσική κέφι πολλά χαμόγελα και πολλές εκπλήξεις!

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

Face painting

Μπαλόνοκατασκευές

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη….. και πολλά παιχνίδια με έπαθλο πολλές καραμέλες για τα παιδιά ( από την ανιματερ ” ΠΕΠΙΤΤΑ”)

Χριστουγεννιάτικο BAZAAR από την Φλόγα Ναυπάκτου Φλόγα Ναυπάκτου – Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια για φιλανθρωπικό σκοπό!!!

Λαχταριστούς λουκουμάδες με μέλι

Ζεστό κρασί mulled wine

Ελάτε να τσουγκρίσουμε και να ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία και πολλά χαμόγελα σε μια όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου Περιθωρίου!

Η αφίσα: