Ναυπακτία: Γιορτινή φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Περιθώρι με πολλές εκπλήξεις

Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Περιθωρίου Ναυπακτίας, στις 7 Δεκεμβρίου Κυριακή και ώρα έναρξης 18:00 με μουσική κέφι πολλά χαμόγελα και πολλές εκπλήξεις!
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
- Face painting
- Μπαλόνοκατασκευές
- Γράμμα στον Άγιο Βασίλη….. και πολλά παιχνίδια με έπαθλο πολλές καραμέλες για τα παιδιά ( από την ανιματερ ” ΠΕΠΙΤΤΑ”)
- Χριστουγεννιάτικο BAZAAR από την Φλόγα Ναυπάκτου Φλόγα Ναυπάκτου – Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια για φιλανθρωπικό σκοπό!!!
- Λαχταριστούς λουκουμάδες με μέλι
- Ζεστό κρασί mulled wine
Ελάτε να τσουγκρίσουμε και να ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία και πολλά χαμόγελα σε μια όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου Περιθωρίου!
Η αφίσα: