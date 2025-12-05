Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2025
Ναυπακτία: Γιορτινή φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Περιθώρι με πολλές εκπλήξεις

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Περιθωρίου Ναυπακτίας, στις 7 Δεκεμβρίου Κυριακή και ώρα έναρξης 18:00 με μουσική κέφι πολλά χαμόγελα και πολλές εκπλήξεις!

 Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

  • Face painting
  • Μπαλόνοκατασκευές
  • Γράμμα στον Άγιο Βασίλη….. και πολλά παιχνίδια με έπαθλο πολλές καραμέλες για τα παιδιά ( από την ανιματερ ” ΠΕΠΙΤΤΑ”)
  • Χριστουγεννιάτικο BAZAAR από την Φλόγα Ναυπάκτου Φλόγα Ναυπάκτου – Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια για φιλανθρωπικό σκοπό!!!
  • Λαχταριστούς λουκουμάδες με μέλι
  • Ζεστό κρασί mulled wine

Ελάτε να τσουγκρίσουμε και να ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία και πολλά χαμόγελα σε μια όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου Περιθωρίου!

Η αφίσα:

Δημοτικό Σχολείο Περιθωρίου

