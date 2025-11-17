Ναυπακτία: Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος γυναικολόγος Νίκος Παπανικολάου

Σε βαθιά θλίψη βυθίζονται η Ναυπακτία και ολόκληρη η Ελλάδα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Νίκος Παπανικολάου, μία από τις εξέχουσες μορφές της σύγχρονης επιστημονικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας.

Σε ηλικία 99 ετών, ο Νίκος Παπανικολάου άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Διακεκριμένος γυναικολόγος, πρωτοπόρος της ιατρικής έρευνας και ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα, υπηρέτησε την επιστήμη με αφοσίωση και καινοτομία.

Παράλληλα, υπήρξε μαχητής της Εθνικής Αντίστασης και προσωπικός γιατρός σημαντικών προσωπικοτήτων της τέχνης και του θεάτρου, μεταξύ των οποίων και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ιδιαίτερη ήταν και η πολιτιστική του συμβολή στον τόπο καταγωγής του, καθώς υπήρξε ιδρυτής του Λαογραφικού Μουσείου και του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στον Πλάτανο, έργα που διατηρούν ζωντανή την τοπική ιστορία και μνήμη