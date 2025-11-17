Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Home Επικαιρότητα

Ναυπακτία: Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος γυναικολόγος Νίκος Παπανικολάου

Ο Νίκος Παπανικολάου άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Σε βαθιά θλίψη βυθίζονται η Ναυπακτία και ολόκληρη η Ελλάδα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Νίκος Παπανικολάου, μία από τις εξέχουσες μορφές της σύγχρονης επιστημονικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας.

Σε ηλικία 99 ετών, ο Νίκος Παπανικολάου άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Διακεκριμένος γυναικολόγος, πρωτοπόρος της ιατρικής έρευνας και ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα, υπηρέτησε την επιστήμη με αφοσίωση και καινοτομία.

Παράλληλα, υπήρξε μαχητής της Εθνικής Αντίστασης και προσωπικός γιατρός σημαντικών προσωπικοτήτων της τέχνης και του θεάτρου, μεταξύ των οποίων και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ιδιαίτερη ήταν και η πολιτιστική του συμβολή στον τόπο καταγωγής του, καθώς υπήρξε ιδρυτής του Λαογραφικού Μουσείου και του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στον Πλάτανο, έργα που διατηρούν ζωντανή την τοπική ιστορία και μνήμη

Ναυπακτία: Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος γυναικολόγος Νίκος Παπανικολάου

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.