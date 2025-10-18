Ναυπακτία: Άρχισε το γλέντι στην Άνω Χώρα, στη γιορτή τσίπουρου και κάστανου - Πλήθος κόσμου στην διοργάνωση

Η Άνω Χώρα φόρεσε τα γιορτινά της και το μεγάλο γλέντι για τη γιορτή τσίπουρου και κάστανου ξεκίνησε, μία από τις πιο ξακουστές και αγαπημένες γιορτές της ορεινής Ναυπακτίας!

Κάθε Οκτώβριο δίνει ζωή και άρωμα παράδοσης στο χωριό, υποδέχεται για ακόμη μια χρονιά πλήθος επισκεπτών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Οι δρόμοι γέμισαν μουσικές, γέλια και μυρωδιές από ψητά κάστανα και αχνιστό τσίπουρο. Οι κάτοικοι της Άνω Χώρας, μαζί με τον Δήμο και τους τοπικούς φορείς, άνοιξαν τις αγκαλιές τους για να καλωσορίσουν όλους όσοι ανηφόρισαν στο πανέμορφο χωριό για να ζήσουν από κοντά την αυθεντική ναυπακτιακή φιλοξενία.

Η παράδοση συναντά τη χαρά, τα τραγούδια αντηχούν στα καλντερίμια και το τσίπουρο ρέει άφθονο, ζεσταίνοντας καρδιές και παρέες. Η Άνω Χώρα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως ξέρει να γλεντά με μεράκι, κρατώντας ζωντανές τις ρίζες και τα έθιμά της.

Η γιορτή μόλις ξεκίνησε… και το κέφι ανεβαίνει στα ύψη!

