Ναυπακτία: 26 νέα σημεία χωριστής συλλογής απορριμμάτων

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου συστήματος τριών ρευμάτων χωριστής ανακύκλωσης, που αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθαριότητας και τη μετάβαση σε μια πιο σύγχρονη και οργανωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

Το έργο εντάσσεται στη συνολική λειτουργία του Δικτύου Ανακύκλωσης που προβλέπει τη διαχείριση των μπλε κάδων, των υπόγειων κάδων, καθώς και των νέων σημείων χωριστής συλλογής χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού.

Η νέα υποδομή περιλαμβάνει 26 σημεία με τρία διακριτά ρεύματα συλλογής, τα οποία λειτουργούν με:

κίτρινο κάδο για χαρτί και χαρτόνι,

κόκκινο κάδο για αλουμίνιο,

πορτοκαλί κάδο για πλαστικό.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα του Δήμου να συλλέγει στοχευμένα κάθε υλικό, αυξάνοντας την ανάκτηση ανακυκλώσιμων και μειώνοντας τον όγκο των σύμμεικτων απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ. Η μείωση αυτή περιορίζει το τέλος ταφής και απελευθερώνει πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν σε ανταποδοτικές παρεμβάσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ. Θωμάς Κοτρωνιάς σημείωσε σχετικά:

«Με τα 26 νέα σημεία χωριστής συλλογής, το δίκτυο ανακύκλωσης της Ναυπακτίας γίνεται ακόμη πιο αποδοτικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Η συμμετοχή όλων είναι καθοριστική, γιατί κάθε σωστή επιλογή στον κάδο βελτιώνει την καθημερινότητά μας, μειώνει το κόστος και μας βοηθά να αποφύγουμε πρόστιμα που στο παρελθόν είχαν επιβαρύνει τον Δήμο. Παράλληλα, η πλήρης λειτουργία όλων των ρευμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για να εξασφαλίζουμε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους σε έργα και υπηρεσίες για όλους. Με μια μικρή κίνηση, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!»