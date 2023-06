Ναυάγιο στην Πύλο: Πλάνα του BBC για πρώτη φορά από το σημείο των ερευνών

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, διακρίνεται φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και ένα Super Puma που πετάει πάνω από το σημείο αναζητώντας επιζώντες του ναυαγίου.

Τα πλάνα λήφθηκαν από έναν επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο «Celebrity Beyond», την προηγούμενη Τετάρτη (14/6), αποτυπώνοντας παραπλέοντα σκάφη και το ελικόπτερο που επιχειρούσαν στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας.

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 16, 2023