Ναυάγιο στη Σικελία: Ανασύρθηκε νεκρός ο μεγιστάνας Mike Lynch

Ανασύρθηκε νεκρός ο μεγιστάνας Mike Lynch μαζί με την κόρη του, από το ναυάγιο στη Σικελία.

Νωρίτερα οι δύτες είχαν εντοπίσει άλλα δύο πτώματα μέσα στο βυθισμένο σκάφος. Μαζί με τον σεφ του Bayesian, που βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες μετά το ναυάγιο, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους πέντε.

❗️🌪🇮🇹 - British multimillionaire Mike Lynch, co-founder of Autonomy, and Jonathan Bloomer, chairman of Morgan Stanley International, are missing after their yacht, Bayesian, was wrecked by a tornado off the coast of Sicily.

The yacht had 22 people on board; 15 were rescued,… pic.twitter.com/QDOKkytJeS

