Με NAVTEX αντιδρά η Τουρκία στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου – Πληροφορίες ότι ακυρώνει και τις διερευνητικές επαφές

Η τουρκική πλευρά εξέδωσε NAVTEX λίγο μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα σε Κάιρο και Αθήνα

Με NAVTEX αντέδρασε η Τουρκία στην υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, κι ενώ ήδη το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε «άκυρη» τη συμφωνία.

Η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί 10-11 Αυγούστου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 – 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.

Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες που επικαλείται ο «Ελεύθερος Τύπος» και το κανάλι Open, οι διερευνητικές επαφές που είχαν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν ανάμεσα στις δύο πλευρές στα τέλη Αυγούστου, προς το παρόν ακυρώνονται.

