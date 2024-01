NASA: Ανακοίνωσε το τέλος της αποστολής του ελικοπτέρου της στον Άρη

Το ελικόπτερο Ingenuity της NASA για τον Άρη, το οποίο έγραψε ιστορία επιτυγχάνοντας την πρώτη μηχανοκίνητη πτήση σε άλλο πλανήτη, τερμάτισε επίσημα την σχεδόν τριετή αποστολή του μετά από ζημιά, σε τουλάχιστον ένα από τα πτερύγια του έλικα του, κατά την τελευταία του πτήση, ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία την Πέμπτη.

Το αεροσκάφος σε μέγεθος χαρτοκιβωτίου, το οποίο πήγε στον Κόκκινο Πλανήτη «με ωτοστόπ» κάτω από το όχημα Perseverance, απογειώθηκε για πρώτη φορά στις 19 Απριλίου 2021.

Αρχικά προοριζόταν μόνο για να αποδείξει, μέσω πέντε δοκιμών, ότι η πτήση ήταν δυνατή στην εξαιρετικά λεπτή ατμόσφαιρα του Άρη, το Ingenuity ολοκλήρωσε συνολικά 72 πτήσεις, ενεργώντας ως εναέριος ανιχνευτής, για να βοηθήσει τον τροχοφόρο σύντροφό του στην αναζήτηση ενδείξεων αρχαίας μικροβιακής ζωής, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Άρης ήταν πολύ πιο υγρός και θερμός από ό,τι σήμερα.

