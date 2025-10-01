Ναύπακτος: Γιορτή ζωής και αγάπης στην Παλαιοπαναγιά για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Με μια ζεστή γιορτή η Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ενήλιον», με μουσική και συγκίνηση.

Μέσα σε ένα ευχάριστο και γιορτινό κλίμα, οι φιλοξενούμενοι της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ενήλιον» στην Πλαιοπαναγιά, γιόρτασαν την Παγκόσμια ημέρα Τρίτης Ηλικίας. Σύμμαχός τους, τα ΚΑΠΗ Ναυπάκτου που δεκάδες μέλη του έδωσαν το παρών σε μια γιορτή που τα είχε όλα: κέφι, ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό και πολύ ζωντάνια... στον χαιρετισμό του ο ιδιοκτήτης της μονάδας φροντίδας Νίκος Τάτσης ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους που με την παρουσία τους τιμούν την ημέρα αυτή, ενώ όπως είπε νιώθω ιδιαίτερη χαρά που η κοινωνία της Ναυπάκτου έχει αγκαλιάσει τόσο τον ίδιο όσο και το έργο του. « Η Τρίτη ηλικία δεν θα πρέπει να γιορτάζεται μόνο μια ημέρα το χρόνο, αλλά πολλές γιατί είναι σημαντικό να τιμούμε τους ανθρώπους που πρόσφεραν πολλά στις επόμενες από αυτούς γενιές.

Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που μας έχουν εμπιστευθεί κάποιοι τους ανθρώπους τους, την οικογένειά τους. Νιώθω όμως και μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά λέμε την καλημέρα μας, γελάμε μαζί, τρώμε μαζί και μας θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως θα πρέπει να δοθούν και στους εργαζόμενους της δομής, που δίνουν κάθε μέρα μια μάχη ψυχολογίας, υγείας, οικονομίας και διαχείρισης συνθηκών. Οι άνθρωποι που φροντίζουν την Τρίτη ηλικία αξίζουν τον σεβασμό μας και την υποστήριξή μας», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Τάτσης.

Η πρόεδρος του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου Πολυτίμη Σαλτού – Ντάλη στον χαιρετισμό της τόνισε ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι για το νέο κόσμημα της πόλης που δεν είναι άλλο από την μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. « Η Τρίτη ηλικία είναι φορέας της παράδοσής μας και είναι αυτοί που μας έδωσαν την ζωή και αξίζει να τους τιμούμε με το παραπάνω», σημείωσε η ίδια.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας σημείωσε ότι η γιορτή της τρίτης ηλικίας δεν μπορεί να είναι μόνο γιορτή αλλά και καθημερινότητα όλων μας. Από το σπίτι από το οποίο ξεκινούν και όλα και έχουμε γονείς παππούδες και γιαγιάδες μέχρι την κοινωνία όπου ζούμε.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Μαρίνα Ρισβά Πατακοπούλου, στον δικό της χαιρετισμό σημείωσε ότι με η γιορτή αυτή στο Ενήλιον, είναι μια γέφυρα αγάπης και καρδιάς. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι το τέλος η Τρίτη ηλικία, είναι η συνέχεια της ζωής, η ρίζα του δέντρου που κρατά όρθια μια ολόκληρη κοινωνία. «Δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα στους ηλικιωμένους και να προσφέρουμε σε αυτούς, ότι είχαν προσφέρει και οι ίδιοι νωρίτερα σε όλους εμάς, αφού εδώ που είμαστε κάποτε ήταν και αυτοί οι άνθρωποι και εκεί που είναι τώρα, θα είμαστε κάποια στιγμή και εμείς», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ρισβά Πατακοπούλου.

Η βραδιά κύλησε με πλούσιο φαγητό που προσφέρθηκε στους φιλοξενούμενους και στους ωφελούμενους της δομής ενώ η ορχήστρα έδωσε τον καλύτερο εαυτό της και απογείωσε το κέφι.

Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Ναύπακτο, δεν είναι ένα απλό γηροκομείο, ένας χώρος στον οποίο οι ηλικιωμένοι περνούν τον χρόνο τους με τους συνηθισμένους και τετριμμένους τρόπους. Στο Ενήλιον, η κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ