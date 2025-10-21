«Να δοθεί παράταση στην υποχρεωτική αποδοχή πληρωμής μέσω IRIS», ζητά ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου

Παράταση ζητά ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου στην προθεσμία εφαρμογής της υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμής μέσω IRIS.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ με αφορμή την υποχρεωτική εφαρμογή της αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω IRIS, θέλει να ζητήσει από την κυβέρνηση αφενός μεν να δοθεί παράταση στο χρόνο εφαρμογής του και αφετέρου να υπάρξουν διευκρινίσεις σε πολλές εκκρεμότητες που έχουν παρατηρηθεί με συνέπεια να δημιουργείται ανησυχία μεταξύ των συναδέλφων.

Πιο κάτω παραθέτουμε το ενημερωτικό σημείωμα της ΕΣΕΕ:

Με στόχο την πληρέστερη και εγκυρότερη πληροφόρησή σας επί του θέματος και με βάσει τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρατίθενται τα εξής:

Θέσπιση υποχρέωσης: Άρθρο 219, νόμος 5193/11-4-2025: «Τα Νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής». Διευκρινίζεται πως υπόχρεα συμμόρφωσης είναι τόσο τα φυσικά όσο και ταηλεκτρονικά καταστήματα (e - shops).

Καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για Νομικά πρόσωπα: Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης είναι αυτή της Παρασκευής, 31/10 του τρέχοντος (παρ. 4, άρθρο 245, ν. 5193/2025) και όχι η 1η/11/2025, όπως εσφαλμένα έχει δημοσιευθεί σε διάφορα ΜΜΕ.

Καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για Ατομικές επιχειρήσεις/Ελ. Επαγγελματίες: Η προθεσμία για την αρχική φάση διασύνδεσης με το σύστημα IRIS ήταν μέχρι 2/9/2024, αλλά η γενική υποχρέωση σύνδεσης όλων των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Ατομικών, εκκινεί πλέον στις 31/10/2025. Η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας IRIS για επαγγελματική χρήση πραγματοποιείται μέσω του internet - banking της συνεργαζόμενης τράπεζας, καθώς με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην υπηρεσία θα παράγεται ο μοναδικός κωδικός QR της επιχείρησης, που θα διαμοιράζεται στους πελάτες για να τον σαρώνουν/σκανάρουν και να ολοκληρώνουν τιςπληρωμές τους_Ο ΙΒΑΝ που θα επιλέξουν οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχει δηλωθεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ(myaade.gov.gr, μέσω της διαδρομής: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Επαγγελματικός Λογαριασμός).

Πρόστιμα/Κυρώσεις: Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση θα επισύρει από 1/11/2025 και μετά το πρόστιμο των 1.500€ (άρθρο 5, ΚΥΑ 119899/2023) και όχι εκείνα των 10.000€ (απλογραφικά βιβλία) και 20.000€ (διπλογραφικά βιβλία) που εσφαλμένως αναπαράγεται στα ΜΜΕ, καθώς τα εν λόγω μυπέρογκα ποσά αφορούν στη μη διασύνδεση του συστήματοςIRIS είτε με τα POS είτε με Πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης/διασύνδεση ΔΙΑ.Σ. (άρθρο 63, ν. 5104/2024).

Μέχρι και σήμερα η ΑΑΔΕ δεν έχει δημοσιεύσει την απαιτούμενη Απόφαση (παρ. 17, άρθρο 83, ν. 5104/2024) που θα υποχρεώνει τα Νομικά πρόσωπαστην αποδοχή - μέσω των 2 προαναφερθέντων τρόπων - άμεσων πληρωμών/IRIS. Συνεπώς και εξαιτίας πολυπλοκότητας του εγχειρήματος και πιθανών τεχνικών κωλυμάτων δεν έχουν δοθεί ακόμη κατευθυντήριες στις επιχειρήσεις, μέσω ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του μέτρου.

Παρά τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης, είναι πολύ πιθανό οι τράπεζες να μην έχουν μέχρι σήμερα ενεργοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS σε λογαριασμούς Νομικών προσώπων, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων από 1/11 για καθυστερήσεις που οφείλονται σε τεχνικής φύσεως προβλήματα διασύνδεσης και συμβατότητας των συστημάτων, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνονται όμως οι επιχειρήσεις.

Από τη στιγμή που η διαδικασία ολοκλήρωσης της αποδοχής - μέσω IRIS - πληρωμών είναι μία σύνθετη διαδικασία που δεν περιορίζεται στην απλή ενεργοποίηση μιας επιλογής στο internet - banking των επιχειρήσεων, καλείστε το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσετε με τη συνεργαζόμενη τράπεζά σας, προκειμένου να σας καθοδηγήσει αρμοδίως. Είναι πολύ πιθανό η διευθέτηση της υποχρέωσης να απαιτεί μία σειρά αναγκαίων ενεργειών, όπως: αναβάθμιση των υφιστάμενων POS, ενεργοποίηση QR codes, διασύνδεση e - shop με ERP, ενώ η σε κάθε περίπτωση προβλεπόμενη δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας αλλά και η εξοικείωση του απασχολούμενου προσωπικού με τις νέες μεθόδους πραγματοποίησης πωλήσεων/αποδοχής πληρωμών αποτελούν σημαντικές παραμέτρους που δεν πρέπει να αγνοηθούν.

Η ΕΣΕΕ έχοντας πλήρη επίγνωση των πραγματικών διαστάσεων του προβλήματος, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες επίλυσης των παρατηρούμενων εκκρεμοτήτων, διενεργώντας επαφές με το σύνολο των αρμόδιων επί του θέματος φορέων. Περαιτέρω, επίκειται ακόμη στενότερη συνεργασία και νέος κύκλος επαφών τόσο με εκπροσώπους της φορολογικής διοίκησης όσο και των τραπεζικών ιδρυμάτων για την ολοκληρωτική διευθέτηση του ζητήματος και την εκπόνηση ενός τελικού και πλήρως κατατοπιστικού για τις επιχειρήσεις χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του μέτρου.