Να αναχωρήσουν οι Έλληνες άμεσα από το Κίεβο – Ανακοίνωση ΥΠΕΞ για την Ουκρανία

«Δεδομένου ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζει να είναι ρευστή και επισφαλής, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι όσα αναφέρονται στις ανακοινώσεις του από 14 και 22 Φεβρουαρίου 2022, συνεχίζουν να ισχύουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να αποθαρρύνει έντονα όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας.

Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να αναχωρήσουν από τη χώρα άμεσα.

Συνιστάται επίσης στους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν αναχωρήσει ήδη, να δηλώσουν άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο.

Η Πρεσβεία στο Κίεβο συνεχίζει να λειτουργεί με το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Πρεσβείας στο Κίεβο είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: 30-i Andriivskiy uzviz Str, Kyiv 01901, UKRAINE

Τηλέφωνα: 00380 44 3630780, 00380 44 3630781, 00380 44 3630782

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 00380 73 04 29 453»

Νέο κύμα βομβαρδισμών συγκλονίζει την Ουκρανία σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας. Όπως μεταδίδουν ήδη έχουν πληγεί Μικολάιφ, Χάρκοβο και Ντνίπρο.

Τα πλήγματα από ρωσικούς πυραύλους έχουν σημειωθεί σε αστικά κέντρα στα βόρεια, ανατολικά και νότια της Ουκρανίας.

Οι σειρήνες έχουν ήδη ηχήσει από νωρίς τα ξημερώματα στις περιοχές Κίεβο, Κιρόβοχραντ, Τσερκάσι, Πολτάβα, Ντνιπροπετρόφσκ και Μικολάιφ, ενώ στο τελευταίο έχουν ακουστεί εκρήξεις και έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του CNN κύριος στόχος των ρωσικών επιθέσεων είναι ενεργειακές εγκαταστάσεις, με σκοπό την επιδείνωση της κατάστασης των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Αξιωματούχοι στην πόλη Ντνίπρο ανέφεραν «σοβαρές ζημιές» στις ενεργειακές υποδομές της πόλης μετά το χτύπημα δύο πυραύλων την Τρίτη.

Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν επίσης στο Ζιτόμιρ στη δυτική Ουκρανία και στο Χάρκοβο στα βορειοανατολικά.

Ο δήμαρχος της τελευταίας, Ιχορ Τερέκοβ, δήλωσε ότι δύο εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 8.30 π.μ. τοπική ώρα την Τρίτη.

Ο ίδιος δήλωσε: «Το Χάρκοβο δέχεται πυρά – μέσα σε πέντε λεπτά σημειώθηκαν δύο εκρήξεις στην πόλη». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χτυπήθηκε βιομηχανική περιοχή.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη λιμάνι Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία, όπου νωρίς σήμερα το πρωί ακούστηκαν τρεις εκρήξεις, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο πύραυλος κατέστρεψε εντελώς μία πτέρυγα του κτιρίου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Μικολάιφ, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα. Πυροσβέστες ανέσυραν το πτώμα ενός άνδρα από τα ερείπια, σημείωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο υπόγειο του κτιρίου λίγο προτού πέσει ο πύραυλος.

⚡️Russia strikes Mykolaiv overnight, kills 1.

Russian forces launched S-300 missiles at Mykolaiv overnight on Oct. 18, hitting a two-story building, Mykolaiv Oblast Governor Vitaliy Kim said.

A man’s body was found under the rubble.

Photo: Vitaliy Kim/ Telegram pic.twitter.com/DYr9f3gRE5

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 18, 2022