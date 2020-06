Ν. Σμύρνη – Λαμία και το μήνυμα του Αριγίμπι (VIDEO)

The long-awaited return..

Man it felt so good to be back on that football pitch for the first time in 6 months, injury can only make you stronger! With all that's going on in the world right now I just thank God I can finally get back to what I love doing

