Ν. Μπαλαμπάνης: «Το Μεσολόγγι εκπέμπει SOS»

Γράφει ο Νικόλαος Μπαλαμπάνης*

Η σημερινή ημέρα βρίσκει το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό να μετρούν τις πληγές τους.

Η Πόλη για άλλη μία φορά παραδόθηκε στα καιρικά φαινόμενα.

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό με το αποτύπωμα αυτή την φοράνα είναι πολύ πιο έντονο από τις προηγούμενες, γεγονός που αποδεικνύει ότι το φαινόμενο

της πλημμύρας στην πρώτη έντονη βροχή όχι μόνο είναι δεδομένο για την πόλη αλλά

μεγεθύνεται χρόνο με το χρόνο.

Σπίτια μέσα στο νερό, επιχειρήσεις και γραφεία στο έλεος της νεροποντής, κόσμος να

τρέχει πανικόβλητος να σώσει το βιός του και το νερό να ανεβαίνει συνεχώς και για πολλές

ώρες δίχως σημάδια υποχώρησης γιατί ……ουδείς γνωρίζει.

Απολογισμός της επόμενης μέρας…

Ανεπανάληπτες καταστροφές, οργισμένοι πολίτες και ένα τεράστιο ΓΙΑΤΙ να επιπλέει στα λιμνάζοντα νερά της πόλης.

Οι ευθύνες είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ!

Δήμος, Περιφέρεια και Πολιτεία αδιαφορούν παντελώς για το πλέον δεδομένο και σοβαρότατο αυτό πρόβλημα που υπάρχει στον Δήμο.

Η μετά την καταστροφή ανάληψη πρωτοβουλιών δηλαδή η δήθεν αποζημιώση του παθόντος, είναι κάτι που το ζήσαμε στο παρελθόν , με την καταβολή πενιχρής οικονομικής ενίσχυσης 5 χρόνια αργότερα και πραγματικά δεν ωφέλησε κανέναν.

Στην περίπτωσή μας χρειάζεται ΠΡΟΛΗΨΗ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ! Και δεν υπάρχει..

Αν και η έκφραση «Μόνο έργα» ηχεί δυνατά τα τελευταία χρόνια, μόνο έργα δεν υπάρχουν. Θυμίζω Ερώτηση προς τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας από το 2020 , σχετικά για τις δεσμεύσεις και την αρωγή της Περιφέρειας για το φαινόμενο που αντιμετωπίζει ο Δήμος.

Η τελευταία παρέμβαση της Περιφέρειας ήταν από την προηγούμενη Αρχή το 2018, με την χρηματοδότηση για τον μηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων.

Από την άλλη ο Δήμος φαίνεται ότι γνωρίζει το χρόνιο πρόβλημα, όπως αποτυπώθηκε εχθές από την Ανακοίνωση του Δημάρχου. Ο υπαίτιος όπως αναφέρθηκε υπάρχει αλλά ενέργειες δεν έχουν γίνει προκειμένου να βρεθεί μία οριστική λύση. Είναι δύο φορές μεγαλύτερη η ευθύνη όταν γνωρίζεις και δεν έχεις κινήσει Γή και Ουρανό για να διορθώσεις το πρόβλημα, ώστε να μην επαναληφθεί!

Θα πεί κάποιος κ.Μπαλαμπάνη γιατί ασκείτε κριτική τώρα σε μία δύσκολη στιγμή , που είναι άλλες οι προτεραιότητες, επειδή καταστράφηκε ο επαγγελματικός σας χώρος πάλι και είσθε συναισθηματικά φορτισμένος;

Όχι, αλλά σε αυτό τον τόπο θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και να ασχοληθούμε με τις πραγματικές ανάγκες της κάθε περιοχής.

Με σχεδιασμό και ενημέρωση να μπεί το πλάνο των δράσεων. Με άμεση χρηματοδότηση μελετών και έργων για την αντιμετώπιση του φαινομένου και με την βοήθεια και του αρμόδιου υπουργείου για την αμεσότητα της έγκρισης της χρηματικής αρωγής.

Καλά τα συγγνώμη , τα αποκαλυπτήρια , οι αδριάντες και τα ψηφιακά κέντρα αλλά το Μεσολόγγι ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ…

*Αρχιτέκτων Ναυπηγός Μηχανικός ΕΜΠ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας