Ν. Φαρμάκης: «Η Τριχωνίδα μπορεί να γίνει πνεύμονας ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα»

Την πεποίθησή του εξέφρασε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ότι η λίμνη Τριχωνίδα και οι παραλίμνιες περιοχές μπορούν να εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους «πνεύμονες» ανάπτυξης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Μιλώντας σε ανοικτή συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της λίμνης, ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με στόχο – όπως είπε – «να βγει από την υποβάθμιση και την αδράνεια ένας υδάτινος θησαυρός».

Παράλληλα, ευχαρίστησε το Πράσινο Ταμείο για τη συνεργασία και τη στήριξη στην κοινή προσπάθεια, τονίζοντας πως η Τριχωνίδα, το «πέλαγος της Αιτωλοακαρνανίας», μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.