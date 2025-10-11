Μύτικας Ξηρομέρου: Ένα παραθαλάσσιο χωριό χτισμένο πάνω σε μια μικρή χερσόνησο

Ο μαγευτικός Μύτικας Ξηρομέρου, ένα παραθαλάσσιο χτισμένο πάνω σε μια μικρή χερσόνησο που προεξέχει στη θάλασσα σαν μύτη.

Ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό στη δυτική ακτή της Αιτωλοακαρνανίας, ανάμεσα στον Αστακό και την Πάλαιρο, απέναντι από το νησί Κάλαμος. Μια προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Ανήκει στον Δήμο Ξηρομέρου.

Είναι χτισμένο πάνω σε μια μικρή χερσόνησο που προεξέχει στη θάλασσα σαν μύτη. Από εκεί πήρε και το όνομά του. Αυτή η θέση του προσδίδει μια ιδιαίτερη ομορφιά.

Οι δύο όρμοι που σχηματίζονται στη μία και στην άλλη πλευρά της μύτης, αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες που έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν στις όμορφες παραλίες του.

