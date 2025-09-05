Μύτικας: Την Δευτέρα η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης

Την ερχόμενη Δευτέρα η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης στον Μύτικα, όπου προσκαλούνται όλοι να παραβρεθούν στην σπουδαία διοργάνωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο μώλο του Αγίου Νικολάου, θα έχουμε τη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η Οργανωτική Επιτροπή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης ανακοινώνει ότι τη, στο μώλο του Αγίου Νικολάου, θα έχουμε τη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η τελετή αναμένεται να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για τους αθλητές, τους επισκέπτες και το κοινό, αναδεικνύοντας τον Μύτικα ως παγκόσμιο προορισμό για τον αθλητικό τουρισμό και την ελεύθερη κατάδυση.

Δείτε την αφίσα: