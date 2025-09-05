Μύτικας: Την Δευτέρα η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης

Μύτικας: Την Δευτέρα η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης
Την ερχόμενη Δευτέρα η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης στον Μύτικα, όπου προσκαλούνται όλοι να παραβρεθούν στην σπουδαία διοργάνωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Η Οργανωτική Επιτροπή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο μώλο του Αγίου Νικολάου, θα έχουμε τη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Η τελετή αναμένεται να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για τους αθλητές, τους επισκέπτες και το κοινό, αναδεικνύοντας τον Μύτικα ως παγκόσμιο προορισμό για τον αθλητικό τουρισμό και την ελεύθερη κατάδυση.
Δείτε την αφίσα:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δήμος Ξηρομέρου: Ζητά πάγωμα των αδειών των ΑΠΕ

Δήμος Ξηρομέρου: Ζητά πάγωμα των αδειών των ΑΠΕ

Το πάγωμα όλων των αδειών των ΑΠΕ ζητά ο Δήμος Ξηρομέρου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση»

05 Σεπ 2025

Ετικέτες: Μύτικας, παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης, τελετη εναρξης

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;