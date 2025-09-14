Μύτικας: Σπουδαίες επιδόσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων το Σαββατοκύριακο

Ο Μύτικας Ξηρομέρου συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας καταδυτικής κοινότητας, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης εξελίσσεται με έντονο συναγωνισμό, εντυπωσιακές εμφανίσεις και νέα παγκόσμια ρεκόρ.

Ο παρα-αθλητής Alexander Kusakin τις προηγούμενες ημέρες κατέκτησε δύο παγκόσμιες κορυφές, γεγονός που προκάλεσε θαυμασμό διεθνώς. Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η δράση ξεκίνησε με την κατηγορία FIM Women SENIORS, όπου συμμετείχαν 30 αθλήτριες. Στην κορυφή βρέθηκαν δύο Ουκρανές, η Nataliia Zharkova με κατάδυση στα -101 μέτρα και η Kateryna Zadurska στα -98, ενώ τρίτη ήταν η Ισπανίδα Isabel Sanchez με βουτιά στα -92 μέτρα.

Στους άνδρες της κατηγορίας Masters M1, ο Andrei Zhdanov αναδείχθηκε νικητής με επίδοση 97 μέτρων, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεύτερος τερμάτισε ο Christian Langer από την Ελβετία (-89 μ.) και τρίτος ο Πολωνός Tomasz Polata (-87 μ.).

Στην κατηγορία Masters M2, πρώτος κατετάγη ο Ιταλός Gennady Roshchin με βουτιά 78 μέτρων, καθώς του αφαιρέθηκαν τρία μέτρα λόγω ποινής. Ακολούθησε ο Κροάτης Budimir Sobat (-75 μ.) και τρίτος ο Αμερικανός Matthew Brown (-74 μ.).

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, πέμπτη μέρα της διοργάνωσης, ξεχώρισαν οι αγώνες των CNF Men SENIORS και CNF Men MASTERS M3. Στους SENIORS, ο Πολωνός Piotr Kubiak κατέγραψε την καλύτερη επίδοση με -91 μέτρα, αφήνοντας πίσω τον Ρώσο Alexey Molchanov (-90 μ.) και τον επίσης Πολωνό Mateusz Malina (-88 μ.). Στην κατηγορία MASTERS M3, ο Γάλλος Francois Lusignan έμεινε μόνος στην κορυφή με βουτιά -40 μέτρων, επίδοση που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η διοργάνωση συνεχίζεται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις κατηγορίες CNF Women SENIORS (21 συμμετοχές), CNF Women MASTERS M1+M3 (7 συμμετοχές) και CNF Men MASTERS M1+M2 (11 συμμετοχές).