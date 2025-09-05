Μύτικας: Σημείο αναφοράς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης

Σημείο αναφοράς για την ελεύθερη κατάδυση ο Μύτικας, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», όπου φιλοξενεί για πρώτη φορά μια παγκόσμια διοργάνωση με τη συμμετοχή 131 αθλητών από όλο τον κόσμο. Με το Καταδυτικό Κέντρο η περιοχή αποκτά προοπτικές

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Μεταξύ 5 και 18 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ξηρομέρου και ο Μύτικας θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης! Πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών του κόσμου, καθώς θα συμμετάσχουν 131 αθλητές από 33 χώρες από όλο τον κόσμο!

Πέραν όμως της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης που αναδεικνύει το Μύτικα και τον κάνει προορισμό, ο Μύτικας απέκτησε και ένα σπουδαίο «όπλο» με μόνιμο χαρακτήρα, όπου είναι σημείο αναφοράς για όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα της ελεύθερης κατάδυσης, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό.

Ο Μύτικας απέκτησε καταδυτικό κέντρο στο κτίριο του παλιού Κέντρου Υγείας, για το οποίο ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ομοσπονδίες, σύλλογοι και αθλητές για να φιλοξενηθούν σ’ αυτό! Μάλιστα η αρχή έγινε με Ιταλό πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος θα βρεθεί στο καταδυτικό κέντρο με ομάδα 20 ατόμων για προπόνηση και μαθήματα πάνω στο άθλημα.

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση», επεσήμανε:

«Είναι ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός για την περιοχή και ειδικά για ένα μικρό Δήμο με τα χαρακτηριστικά του Δήμου Ξηρομέρου. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2022, με το πρώτο τουρνουά να πραγματοποιείται το 2023. Ήταν ένα διεθνές τουρνουά καταδύσεων. Πέρυσι επίσης είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο καταδύσεων με περίπου 55 αθλητές. Φέτος με την οργανωτική επιτροπή της «Diving Greece» στην οποία είναι μέλος και ο Δήμος Ξηρμέρου και τον αρμόδιο υπουργό κ. Βρούτση αποφασίστηκε να διοργανωθεί στον Μύτικα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καταδύσεων σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υποβρύχιων Καταδύσεων και την Πρόεδρο της την κα. Αρσάνοβα μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί μεταξύ 5 Σεπτεμβρίου και 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελετή έναρξης είναι στις 7 Σεπτεμβρίου στις 19.00. Μας ενδιαφέρει η διοργάνωση να πάει καλά, γιατί είναι εξωστρέφεια, είναι τουρισμός, είναι αθλητικός τουρισμός, είναι η αυθεντικότητα της περιοχής μας.

Τα νερά του Μύτικα αποτελούν από μόνα τους διαφήμιση της περιοχής και του υγρού στοιχείου της και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε να δώσουμε ταυτότητα στην περιοχή και μέσα στις δράσεις και τις στρατηγικές μας είναι και ο αθλητικός τουρισμός, όπως αυτός που σχετίζεται με τις καταδύσεις.

Η διοργάνωση αξιοποιεί τα συντριπτικά μας πλεονεκτήματα της περιοχής μας, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του Ιονίου σε σχέση με το Αιγαίο. Το Ιόνιο δεν έχει τον αέρα του Αιγαίου οπότε για αθλήματα και επιδόσεις είναι πολύ καλύτερο, τα νερά είναι καθαρότερα και οι θάλασσες είναι βαθύτερες και ζεστότερες, οπότε στη διοργάνωση αυτή αναμένουμε και καλές επιδόσεις από τους παγκοσμίου φήμης αθλητές, που συμμετέχουν.

Για την εικόνα που αποκτούν για την περιοχή όσοι την επισκέπτονται θα πω το παράδειγμα της Ιταλίδας Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, Αλέσσια Ζεκίνι, η οποία διαθέτει 400 χιλιάδες ακολούθους στα social media και έγραψε για το Μύτικα «ο παράδεισός μου» ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από το Μύτικα. Είναι πολύ σημαντική η διαφήμιση αυτή για τον τόπο μας, ο οποίος διαθέτει πολλές ομορφιές, αλλά λείπει η στρατηγική ανάδειξη και αυτό κάνουμε συστηματικά σε όλες μας τις δράσεις.

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν προέρχονται από πολλές χώρες όπως: Ιταλία, USA, Αγγλία, Τουρκία, Ιαπωνία, Δανία, Γερμανία, Νορβηγία, Ταϊπέι, Αίγυπτος, Γαλλία, Ρωσία, Πολωνία, Κροατία, Περού, Τσεχία, Κουβέιτ, Μαρόκο, Ομάν, Abu Dhabi, Σλοβενία, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο, Ελβετία, Σουηδία, Ουκρανία, Κατάρ, Ελλάδα, ενώ υπάρχουν κι άλλες χώρες πέραν αυτών που δήλωσαν συμμετοχή πολύ πρόσφατα. Θα συμμετάσχουν δηλαδή 131 αθλητές, ενώ πριν από λίγες ημέρες ήταν γνωστό ότι θα συμμετείχαν 110 αθλητές».

Καταδυτικό κέντρο στο Μύτικα με σπουδαίες προοπτικές

Αξίζει να τονίσουμε ότι μετά την δωρεάν παραχώρηση της 6 ης ΥΠΕ προς το Δήμο Ξηρομέρου του παλιού Κέντρου Υγείας του Μύτικα, για τη δημιουργία καταδυτικού κέντρου πλέον ο Μύτικας αποκτά άλλες προοπτικές, διότι αθλητές, ομοσπονδίες και ιδιωτικά σωματεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μπορούν να επισκέπτονται τον Μύτικα για προπονήσεις, σεμινάρια κλπ.

Επ’ αυτού ο κ. Τριανταφυλλάκης τόνισε: «έγινε μια προσπάθεια αξιοποίησης του χώρου και πλέον το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διαθέτει και «χερσαίο» κομμάτι. Σκοπεύουμε όμως το καταδυτικό κέντρο Μύτικα να το αξιοποιήσουμε περεταίρω από τους αγώνες καταδύσεων, να το αξιοποιήσουμε ως προπονητικό κέντρο και γενικότερα σαν σημείο διοργανώσεων σεμιναρίων και εκδηλώσεων για αθλητές που ασχολούνται με την κατάδυση, ώστε να αποτελέσει ακόμη ένα «τοπόσημο» για την περιοχή που θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια.

Ήδη δηλαδή υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από διάφορες ομοσπονδίες, ιδιωτικά σωματεία και δασκάλους για να χρησιμοποιούν τον χώρο για τη διεξαγωγή σεμιναρίων για τις καταδύσεις. Αυτό σημαίνει πως θα περνούν χρόνο στο Μύτικα, ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι Ιταλός πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής που θα έρθει στον Μύτικα με μια ομάδα 20 ατόμων, τα οποία θα εκπαιδευτούν στην κατάδυση και θα βρίσκονται στον Μύτικα παράλληλα με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και όλα αυτά θα γίνουν στο καταδυτικό κέντρο».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»