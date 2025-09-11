Μύτικας: Σε ζωντανή μετάδοση και οι 8 αγωνιστικές ημέρες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης

Σε ζωντανή μετάδοση θα προβληθούν και οι 8 αγωνιστικές ημέρες στον Μύτικα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης στη CMAS TV.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Στις 5-18 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Ξηρομέρου και ο Μύτικας, θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης, ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών του κόσμου.

Ενημερώνουμε ότι και οι 8 αγωνιστικές ημέρες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης, θα μεταδοθούν ζωντανά στη CMAS TV και στο σύνδεσμο:

https://tv.cmas.org/sportitemset/68baa3ef9302c78fea8aec9c

Με υπολογιστή, smart phone και smart tv μπορείτε να παρακολουθήσετε τις καταδύσεις των αθλητών στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου!

Επίσης οι συμμετοχές, οι λίστες των αγώνων και τα αποτελέσματα, για όλες τις αγωνιστικές ημέρες, κάθε κατηγορίας στο σύνδεσμο:

https://cmas.microplustimingservices.com/event-detail/freediving-depth-masters