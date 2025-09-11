Μύτικας: Σε ζωντανή μετάδοση και οι 8 αγωνιστικές ημέρες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης

Μύτικας: Σε ζωντανή μετάδοση και οι 8 αγωνιστικές ημέρες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης
Σε ζωντανή μετάδοση θα προβληθούν και οι 8 αγωνιστικές ημέρες στον Μύτικα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης στη CMAS TV.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Στις 5-18 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Ξηρομέρου και ο Μύτικας, θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης, ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών του κόσμου.

Ενημερώνουμε ότι και οι 8 αγωνιστικές ημέρες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης, θα μεταδοθούν ζωντανά στη CMAS TV και στο σύνδεσμο:

https://tv.cmas.org/sportitemset/68baa3ef9302c78fea8aec9c

Με υπολογιστή, smart phone και smart tv μπορείτε να παρακολουθήσετε τις καταδύσεις των αθλητών στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου!

Επίσης οι συμμετοχές, οι λίστες των αγώνων και τα αποτελέσματα, για όλες τις αγωνιστικές ημέρες, κάθε κατηγορίας στο σύνδεσμο:

https://cmas.microplustimingservices.com/event-detail/freediving-depth-masters

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αγρίνιο: Στον «Ελληνίς» η ταινία «Ξέρω τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι» - Επιστρέφει ο δολοφόνος με τον γάντζο

Αγρίνιο: Στον «Ελληνίς» η ταινία «Ξέρω τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι» - Επιστρέφει ο δολοφόνος με τον γάντζο

Στον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο «Ελληνίς» στο Αγρίνιο έρχεται η ανατριχιαστική ταινία τρόμου, «Ξέρω τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι»

11 Σεπ 2025

Ετικέτες: Μύτικας, παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;