Μύτικας: Σάλος με οδηγό ΚΤΕΛ που τράκαρε κολώνα και εγκατέλειψε ατάραχος το όχημα

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Μύτικα, όταν οδηγός ΚΤΕΛ τράκαρε κολώνα και σαν να μη συμβαίνει τίποτα, εγκατέλειψε ατάραχος το όχημα.

Το περιστατικό συνέβη στον Μύτικα σήμερα, Παρασκευή (26.9.25) στις 2 μ.μ.. Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, σε χώρο που δεν θα έπρεπε να παρκάρει μόνιμα για διανυκτέρευση, ώστε να κάνει το αυριανό πρωϊνό δρομολόγιο, τράκαρε την κολώνα του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού κάνοντας όπισθεν, έπαθε και αυτό μικρή ζημιά στον προφυλακτήρα του και ο οδηγός σαν να μην συμβαίνει τίποτα, άφησε το όχημα εκεί και έφυγε σαν κύριος!!!

Το όχημα δεν θα έπρεπε να μείνει εκεί για διανυκτέρευση, όπως σαφώς έχει ανακοινώσει και ειδοποιήσει το ΚΤΕΛ, αλλά τι ψάχνουμε να βρούμε... ΚΤΕΛ Αιτ/νίας είμαι και ότι θέλω κάνω ή καλύτερα να το εστιάσουμε στον οδηγό...

Το ελάχιστο, αύριο το ΚΤΕΛ να επικοινωνήσει με τον Δήμο, να ζητήσει συγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά, να πληρώσει και να αποκαταστήσει άμεσα τη ζημιά στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό... το ελάχιστο...

Βέβαια για να τα πούμε όλα, οι κολώνες έχουν πέσει θύμα όχι μόνο από το ΚΤΕΛ που σήμερα είδαμε και στενοχωρηθήκαμε, αλλά και από τις συνεχείς φορτώσεις-εκφορτώσεις στο συγκεκριμένο χώρο όπως παλαιότερα έχουμε αναδείξει, όπως την ιχθυοκαλλιέργεια που εγκαταλήφθηκε στον Κάλαμο, αλλά και από διάφορα φορτηγά που κάνουν τροφοδοσίες σε καΐκια που πλαγιοδετούν και σε επιχειρήσεις.

Πηγή: mytikaspress.blogspot.com