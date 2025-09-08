Μύτικας: Πωλείται επιπλωμένη ξύλινη τροχοβίλα 4 εποχών στην περιοχή Παλιόβαρκα

Πωλείται επιπλωμένη ξύλινη τροχοβίλα 4 εποχών στην περιοχή Παλιόβαρκα Μύτικας, ένα ενισχυμένο εξοχικό, κατάλληλο για διακοπές.

Τροχοβίλα ξύλινη με ενισχυμένη τετράρρικτη εξωτερική στέγη με ατσάλι! Διπλή πόρτα εισόδου και σταθερή τζαμαρία για περισσότερο φως! Υδρορροές σε όλη την επιφάνεια της σκεπής. Γαλβανιζέ σασί και διπλά τζάμια τόσο στην πόρτα εισόδου όσο και στα παράθυρα. Υπάρχει Θερμο-ηχομόνωση σε 4 σημεία (οροφή, τοίχοι & πάτωμα). Ηλεκτρο-υδραυλικές εγκαταστάσεις. Διπλές κουρτίνες για συσκότιση.

Περιλαμβάνονται κουζίνα γκαζιού με 4 εστίες σε inox, απορροφητήρας ηλεκτρικός, μεγάλο ψυγείο ηλεκτρικό, θερμοσίφωνο γκαζιού - ταχυθερμαντήρας, θέρμανση & air condition (οικιακό) στον χώρο του σαλονιού πολλά έξτρα, σήτες καινούργιες παντού, θερμοπομπός για ζέστη και τη χειμερινή περίοδο.

3 άνετα ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ για 6-8 άτομα! ΚΟΥΖΙΝΑ σε U με ψηλά & χαμηλά ντουλάπια και πάσο. ΣΑΛΟΝΙ με coffee table και γωνιακό καναπέ με αποθηκευτικό χώρο. Μεγάλη τραπεζαρία με καρέκλες για 6 άτομα μπροστά στην τζαμαρία.

ΜΠΑΝΙΟ με καμπίνα-ντουζ, έπιπλο μπάνιου με νιπτήρα. Ανεξάρτητος χώρος WC.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8 Χ 4 Χ 3,40 Βρίσκεται στη περιοχή Παλιόβαρκα Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας

Πωλείται και πλούσιος εξοπλισμός (έπιπλα, καρέκλες, τραπέζια, σαλονάκι εξωτερικού χώρου, κ.α.)

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6-9 ΑΠΟΓΕΥΜΑ (τηλ. 6937 551414, 6986 199287)

Μαζί με τον εξοπλισμό δεν χρειάζεσθε τίποτα άλλο παρά μόνο τα ρούχα σας και τα προσωπικά σας είδη. Εξοχικό ή κύρια κατοικία για όλο το χρόνο. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις.

Δείτε φωτογραφίες: