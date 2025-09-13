Μύτικας: Παγκόσμιο ρεκόρ παρα-καταδύσεων από τον Alexander Kusakin στα 48 μέτρα

Συγκλονιστική επίδοση στον Μύτικα με τον Alexander Kusakin να γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Καταδύσης, με παγκόσμιο ρεκόρ στις παρα-καταδύσεις στα 48 μέτρα.

Η CMAS γνωστοποίησε τη νέα παγκόσμια επίδοση στις παρα-καταδύσεις, η οποία σημειώθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στον Μύτικα, στο πλαίσιο της τέταρτης ημέρας των αγώνων.

Ο Alexander Kusakin κατάφερε να βουτήξει με Σταθερό Βάρος (CWT) στα –48 μέτρα, γράφοντας ιστορία στο άθλημα. Στην ανακοίνωση της CMAS τονίζεται πως πρόκειται για «μια συγκλονιστική προσπάθεια που αποτυπώνει τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και την έμπνευση που χαρίζουν οι παρααθλητές στην παγκόσμια αθλητική σκηνή».

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ιστορία γράφτηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης 2025 CMAS στον Μύτικα, Ελλάδα !

Νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Ελεύθερης Κατάδυσης Παρά - Σταθερό Βάρος (CWT) Alexander Kusakin – 48μ

Μια μεγαλειώδης κατάδυση που προβάλλει τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και την έμπνευση των αθλητών στην παγκόσμια σκηνή. Συγχαρητήρια Alexander για αυτό το απίστευτο επίτευγμα! »

Παράλληλα, στην κατηγορία FIM Women SENIORS, όπου συμμετείχαν 30 αθλήτριες, την κορυφή κατέκτησαν δύο Ουκρανές: η Nataliia Zharkova με κατάδυση στα 101 μέτρα και η Kateryna Zadurska με επίδοση 98 μέτρων. Το βάθρο συμπλήρωσε η Ισπανίδα Isabel Sanchez, που έφτασε στα 92 μέτρα.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα με τις πρώτες 15 αθλήτριες της κατηγορίας: