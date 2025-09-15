Μύτικας: Ο Alexander Kusakin γράφει ιστορία με 3 παγκόσμια ρεκόρ - Όταν η αναπηρία δεν βάζει όρια

Ιστορία έγραψε στον Μύτικα ο Alexander Kusakin με τρία παγκόσμια ρεκόρ σε παρα-καταδύσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης δείχνοντας πως η αναπηρία δεν βάζει όρια.

Από την απλή περιέργεια έως την απεραντοσύνη της θάλασσας — ο Alexander Kusakin βρήκε την αληθινή του ελευθερία μέσα από την ελεύθερη κατάδυση. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης της CMAS 2025 στο Μύτικα Ξηρομέρου, κατέκτησε τρία Παγκόσμια Ρεκόρ στις παρα-καταδύσεις και στοχεύει ήδη στο τέταρτο, αποδεικνύοντας πως η δύναμη του ανθρώπου δεν γνωρίζει όρια.

«Γεια σας, το όνομά μου είναι Alexander Kusakin. Είμαι ένας ανάπηρος δύτης ελεύθερης κατάδυσης, τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και δέκα φορές κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ. Σε αυτήν τη διοργάνωση θέλω να καταρρίψω άλλα τέσσερα ρεκόρ», δηλώνει ο ίδιος, με τη φωνή του να δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στα επιτεύγματά του.

Η διαδρομή του ξεκίνησε το 2013, όταν, όπως ομολογεί φοβόταν «το νερό, το σκοτάδι και τη στιγμή που μένεις χωρίς οξυγόνο» και έψαχνε κάποια δραστηριότητα που θα μπορούσε να με ισορροπήσει το φόβο του και να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει.

Το μήνυμά του είναι απλό αλλά βαθιά συγκινητικό: «Θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο και ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Οι διαφορές υπάρχουν μόνο στο μυαλό. Και θέλω να πω στους ανθρώπους με αναπηρία ότι μπορούν να έρθουν στην ελεύθερη κατάδυση και να βρουν έναν νέο τρόπο να εκφράσουν τον εαυτό τους. Η ένταξη είναι ο δρόμος μας και πρέπει να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε το ίδιο».

Δείτε το βίντεο:

Ο Alexander δεν καταρρίπτει μόνο ρεκόρ· καταρρίπτει και τα όρια που συχνά βάζει η κοινωνία. Η διαδρομή του αποτελεί έμπνευση για όλους μας και δείχνει πως η ελεύθερη κατάδυση είναι για τον καθένα· μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις και απεριόριστες δυνατότητές μας κάτω από την επιφάνεια.