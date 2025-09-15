Μύτικας: Νέες κορυφές την 6η ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης

Ολοκληρώθηκε και η έκτη ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης στον Μύτικα, με εντυπωσιακές επιδόσεις και νέες διακρίσεις.

Η Kateryna Sadurska από την Ουκρανία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία γυναικών SENIORS με μια εντυπωσιακή κατάδυση στα 76 μέτρα χρησιμοποιώντας σταθερό βάρος χωρίς βατραχοπέδιλα (CNF), δείχνοντας απόλυτη δύναμη και συγκέντρωση. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Maria Bobela από την Πολωνία με βουτιά στα 68 μέτρα, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Elena Morozova (ΙΝΤ) καταδυόμενη στα 58 μέτρα.

Στην έκτη ημέρα των αγώνων στον Μύτικα συμμετείχαν 38 αθλητές, με τα βάθη των καταδύσεων να κυμαίνονται από 35 έως 76 μέτρα (115 – 249 πόδια). Κατά τη διάρκεια των αγώνων δόθηκαν επτά κόκκινες κάρτες και πέντε κίτρινες.

Στις κατηγορίες Masters αγωνίστηκαν επτά αθλήτριες στην M1, οκτώ αθλητές στην M1 και έξι αθλητές στην M2, ολοκληρώνοντας μια μέρα γεμάτη συναρπαστικές επιδόσεις και δυναμικές καταδύσεις.

15 Σεπ 2025

