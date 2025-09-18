Μύτικας: Με τις απονομές αυλαία έριξε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης

Με μία λαμπρή τελετή λήξης και τις απονομές ο Μύτικας έριξε αυλαία στο 9ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025, που διεξήχθη από τις 8 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Η διοργάνωση, που συγκέντρωσε αθλητές από όλο τον κόσμο ( 131 αθλητές από 33 χώρες) ανέδειξε την Ελλάδα ως κορυφαίο καταδυτικό προορισμό και έβαλε τον Δήμο Ξηρομέρου στο επίκεντρο της παγκόσμιας καταδυτικής κοινότητας.

Στην βουτιά της μιας ανάσας, στα καταγάλανα νερά του Ιονίου, οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες του αθλήματος ξεπέρασαν τα όριά τους , πρόσφεραν μοναδικό θέαμα και ανέδειξαν τις φυσικές ομορφιές τη περιοχής . Ο Μύτικας Ξηρομέρου αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα της ελεύθερης κατάδυσης, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Η περιοχή απέκτησε πρόσφατα καταδυτικό κέντρο στο κτίριο του παλιού Κέντρου Υγείας, για το οποίο ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ομοσπονδίες, σύλλογοι και αθλητές για να φιλοξενηθούν σ’ αυτό.

Την τελευταία ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο αγώνισμα του Σταθερού Βάρους με Διπλά Πέδιλα (CWT-BF), «χρυσή» για μια ακόμη φορά αναδείχθηκε η κορυφαία Ουκρανή αθλήτρια, Ναταλία Ζάρκοβα με μια εντυπωσιακή κατάδυση στα 105μ. Την πρώτη θέση μοιράστηκε με την Ιταλίδα Αλέσια Ζεκίνι, που ισοφάρισε την ίδια επίδοση, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και η Ισπανίδα Ιζαμπέλ Σάντσες με βουτιά στα 96μ.

Στην κατηγορία CWT-BF Masters M1 – Men, ο Έλληνας αθλητής Χρήστος Παπαδόπουλος, πήρε την δεύτερη θέση με κατάδυση στα -78 μέτρα, χαρίζοντας ακόμη ένα μετάλλιο στη χώρα μας.

Στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας αγωνίστηκε με τη σημαία της παγκόσμιας ομοσπονδίας (CMAS) και ο θρύλος των καταδύσεων Αλεξέι Μολτσάνοφ. Ο Ρώσος πρωταθλητής πολλαπλών παγκόσμιων τίτλων (AIDA & CMAS), κάτοχος δεκάδων παγκόσμιων ρεκόρ βάθους , την 7η ημέρα της διοργάνωσης (Τρίτη 16 /9) στην κατηγορία CWT BF, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 120 μέτρα, παρά την ποινή για χρήση dolphin kick. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Πολωνός Ματέους Μαλίνα (116 μ.), και το χάλκινο ο Έλληνας πρωταθλητής Μανώλης Γιάνκος με κατάδυση στα 115μ.

Στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βάθους CMAS 2025 που έγινε στον Μύτικα Ξηρομέρου, γράφτηκε μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελεύθερης κατάδυσης. Ο Alexander Kusakin την Τρίτη (16/9) κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ στις παρα-καταδύσεις στην κατηγορία Constant Weight Bi-Fins (CWT-BF), φτάνοντας τα 53 μέτρα. Πρόκειται για το τέταρτο παγκόσμιο ρεκόρ που σημειώνει ο Πολωνός αθλητής στη φετινή διοργάνωση, μετά τα CWT, FIM και CNF, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του και γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργου Μαυρωτά πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης και οι απονομές στους νικητές.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή «Diving Greece», που έχει συστήσει το Υπουργείο Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων (CMAS), την ΕΟΥΔΑ ,τους Δήμους Λευκάδας, Ξηρομέρου, Μεγανησίου, Ακτίου Βόνιτσας και τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας.

